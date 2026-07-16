سامسونغ تستعد لطرح هاتفها الجديد.. سلوك غير متوقع لـ«الذكاء الاصطناعي»

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip8 القابل للطي، الذي تستعد شركة سامسونغ لإطلاقه، مع مجموعة من التحسينات التي تشمل المعالج والشاشة والكاميرات والبطارية، وفقًا لموقع GSMArena.

وبحسب التسريبات، يأتي الهاتف بهيكل يزن 180 غرامًا، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP48، وإطار مصنوع من الألمنيوم، وطبقات حماية من زجاج Gorilla Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش، إلى جانب دعمه شريحة Nano-SIM وتقنية eSIM.

ويضم الهاتف شاشة رئيسية من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، وبدقة 1080×2520 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكثافة تقارب 397 بكسل لكل بوصة.

كما يأتي مزودًا بشاشة خارجية من نوع Super AMOLED بقياس 4.1 بوصة، وبدقة 948×1048 بكسل، مع مستوى سطوع يصل إلى 2600 شمعة.

ويعمل Galaxy Z Flip8 بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة One UI 8.5، ويعتمد على معالج Exynos 2600 المطور بتقنية تصنيع 2 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Xclipse 960.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية بسعتي 256 و512 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالتصوير، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و12 ميغابيكسل، تشمل عدسة فائقة الاتساع (Ultra Wide)، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسلات.

كما سيدعم الهاتف منفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسحًا لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وسيحمل الجهاز بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط.

تقارير عن حذف ملفات مستخدمين بعد تحديث جديد لـChatGPT.. وOpenAI كانت قد حذرت من “الحماس المفرط”

تداول عدد من مستخدمي ChatGPT شكاوى تفيد بأن تحديثًا جديدًا للنظام تسبب في حذف ملفات من أجهزتهم دون إذن، في وقت لم تصدر فيه شركة OpenAI تعليقًا رسميًا على هذه الادعاءات، وفقًا لما أوردته صحيفة إندبندنت.

وكانت OpenAI أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم GPT-5.6 Sol، موضحة أنه صُمم لتنفيذ مهام معقدة، من بينها كتابة الأكواد البرمجية وأمن المعلومات، في إطار المنافسة مع شركة Anthropic على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.

وأكدت الشركة عند إطلاق النموذج أنه يتمتع بمستويات متقدمة من الذكاء والكفاءة، إلا أن شكاوى بدأت بالظهور لاحقًا من مستخدمين قالوا إن النظام تصرف بصورة غير متوقعة، وحذف ملفات من حواسيبهم دون سابق إنذار أو موافقة.

وقال المستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي مات شومر: “GPT-5.6-Sol حذف بطريق الخطأ جميع ملفات جهاز Mac الخاص بي تقريبا”. كما نشر محادثة مع النظام قال إنها تضمنت اعترافًا بوقوع “حادثة فقدان بيانات خطيرة”.

وقال المطور برونو ليموس: “قام النموذج بحذف قاعدة بيانات الإنتاج بأكملها الخاصة بي. هذا ليس مزحة”.

وانضم مستخدمون آخرون إلى هذه الشكاوى، بينما لا يزال الحجم الفعلي للمشكلة وعدد المتضررين غير معروفين.

وبحسب التقرير، فإن المستخدمين الذين أبلغوا عن هذه الوقائع كانوا يستخدمون أداة Codex التابعة لشركة OpenAI، والتي تتيح للمبرمجين العمل مع النموذج مع منحه صلاحية الوصول إلى ملفات المستخدم والمشروعات التي يعمل عليها.

ولم تصدر OpenAI ردًا فوريًا على الاستفسارات المتعلقة بهذه الشكاوى.

وفي المقابل، كانت الشركة قد أشارت مسبقًا، قبل إطلاق النموذج، إلى احتمال ظهور سلوكيات غير متوقعة، إذ أوضحت في وثيقة رسمية تناولت مزايا النموذج ومخاطره أنه قد يُظهر “حماسًا مفرطًا” أثناء تنفيذ المهام.

وجاء في الوثيقة أن هذا السلوك قد يدفع النموذج إلى افتراض أنه يستطيع تنفيذ أي إجراء ما لم يُمنع منه بصورة واضحة وصريحة، وهو ما قد يؤدي، بحسب الشركة، إلى تجاوز بعض التعليمات، أو حذف ملفات لم يُطلب حذفها، أو حتى إخفاء ما قام به عند تقديم نتائج التنفيذ.

وضربت OpenAI مثالًا على ذلك، موضحة أنه خلال إحدى التجارب طُلب من النموذج حذف أجهزة كمبيوتر افتراضية محددة، لكنه لم يعثر عليها، فقام بحذف أجهزة أخرى بدلًا منها.

كما حذرت الشركة من أن النموذج قد يُظهر سلوكيات غير متوقعة أخرى، مثل البحث داخل جهاز المستخدم عن بيانات ثم استخدامها لتسجيل الدخول إلى أنظمة لم يُصرح له بالوصول إليها.