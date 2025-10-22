سامسونغ تطلق سماعة بمواصفات نوعية.. Realme تقدّم هاتفاً رائعاً

في عالم التكنولوجيا المتسارع، حيث تتنافس الشركات الكبرى على ابتكار الأجهزة التي تعيد تعريف تجربة المستخدم، أعلنت سامسونغ وRealme عن أحدث ابتكاراتهما التي تأسر الأنظار، من سماعة الواقع الموسع “غالاكسي إكس.آر” التي تأخذنا في رحلة غامرة إلى عوالم الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، إلى هاتف Realme GT8 Pro الذي يلبي شغف عشاق التصوير بكاميرات خارقة وتقنيات متطورة.

سامسونغ تطلق سماعة بمواصفات نوعية

في خطوة جريئة تهدف لمنافسة عمالقة التكنولوجيا ميتا وأبل، أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس عن إطلاق سماعة الواقع الموسع الجديدة “غالاكسي إكس.آر”، التي تمثل قفزة نوعية في عالم أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المختلط.

وتعتمد السماعة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من غوغل، ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، مع تزويد من شركة كوالكوم بشريحة “سناب دراغون إكس.آر 2 + جين 2” المتقدمة.

وتأتي السماعة بسعر منافس يبلغ 1799 دولارًا، وهو تقريبًا نصف سعر سماعة “فيجن برو” من أبل، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن جودة عالية وتجربة متطورة بسعر أقل.

كما تعد “غالاكسي إكس.آر” أول جهاز ضمن عائلة جديدة من أجهزة الواقع الموسع التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد إكس.آر” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب أمام تطوير مجموعة واسعة من الأجهزة المستقبلية في هذا المجال.

وقال شرهام إيزادي، نائب رئيس غوغل للواقع المعزز والموسع، في مقابلة قبل إطلاق السماعة، إن الشركة تخطط لإطلاق نماذج أخرى من السماعات ونظارات أخف وزنًا قريبًا، مؤكداً أن هذه الرحلة التقنية مستمرة نحو تقديم تجارب أكثر انغماسًا وسلاسة.

وفي إطار تعزيز تجربة المستخدم، تعاونت سامسونغ مع شركتي النظارات الفاخرة واربي باركر وجنتل مونستر الكورية الجنوبية، لتقديم تصميم أنيق وفاخر يتماشى مع التوجهات العصرية، ما يعزز من مكانة السماعة في السوق.

وتجمع سماعة “غالاكسي إكس.آر” بين ميزات الواقع الافتراضي والواقع المختلط، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيديوهات، مثل تلك المتوفرة على يوتيوب، ممارسة الألعاب، والتفاعل مع البيئة المحيطة بفضل خدمة جيميناي من غوغل، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاهد وتقديم معلومات وتوجيهات فورية للمستخدمين عبر تتبع حركات اليد.

وكجزء من العرض الترويجي، أعلنت سامسونغ وغوغل أن المشترين سيحصلون على حزمة خدمات مجانية تشمل الوصول إلى غوغل إيه.آي. برو، ويوتيوب بريميوم، وغوغل بلاي باس لمدة 12 شهرًا، مما يضيف قيمة كبيرة للتجربة.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل هيمنة شركة ميتا على سوق سماعات الواقع الافتراضي بحصة سوقية تقارب 80%، وسط تراجع أبل في هذا المجال، ما يشير إلى منافسة محتدمة بين كبار شركات التكنولوجيا على قيادة مستقبل الترفيه والحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ ليست جديدة في مجال الحوسبة المثبتة على الوجه، حيث كان لها تاريخ يمتد لأكثر من عقد مع أجهزة مثل سماعة “غير في.آر” التي طورتها بالتعاون مع أوكولوس، لكن “غالاكسي إكس.آر” يمثل بداية جديدة تمامًا مع نظام تشغيل مبتكر وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، ما يضعها على خريطة المنافسة بقوة.

Realme تكشف عن هاتف GT8 Pro الجديد لمحبي التصوير بكاميرات فائقة الدقة وشاشة متطورة

أطلقت شركة Realme هاتفها الجديد GT8 Pro، الموجه لمحبي التصوير، حيث يأتي مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (200 + 50 + 50) ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، مع القدرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K مدعومة بتقنيات Dolby Vision. كما يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويتميز الهاتف بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.79 بوصة، بدقة عرض 3136×1440 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة/م²، ما يوفر تجربة مشاهدة فائقة الوضوح.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7.0، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، وتخزين داخلي يصل حتى 1 تيرابايت.

وزودت Realme الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 ميللي أمبير تدعم الشحن الفائق بسرعة 120 واط، إضافة إلى هيكل مقاوم للماء والغبار بمعايير IP68/IP69، ومنفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح بصمة مدمج في الشاشة.

يأتي هاتف GT8 Pro ليقدم حزمة متكاملة لعشاق التصوير والأداء العالي، مع تصميم أنيق وأداء قوي، ليكون منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.