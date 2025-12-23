سامسونغ وهواوي تعززان الابتكار في الأجهزة الذكية

تتجه سامسونغ إلى إشعال سباق جديد في سوق الهواتف القابلة للطي، عبر تطوير جهاز مزود بشاشة عريضة قابلة للطي، في خطوة تستهدف مباشرة الهاتف القابل للطي الذي تعمل آبل على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، وفق تقارير تقنية متخصصة.

وأفادت تسريبات حديثة بأن آبل تواصل العمل على أول هاتف قابل للطي في تاريخها، مع تركيز لافت على شاشة داخلية واسعة بأبعاد غير مألوفة مقارنة بالأجهزة المنافسة، وفي المقابل تعمل سامسونغ على تطوير جهاز بمواصفات قريبة، تمهيدًا لإطلاق منافسة مباشرة في هذا القطاع المتنامي.

وبحسب تقرير نشره موقع gsmarena، تخطط سامسونغ لطرح هاتفها القابل للطي الجديد خلال عام 2026، حيث سيأتي مزودًا بشاشة داخلية مرنة من نوع OLED بقياس 7.6 بوصة، وبنسبة أبعاد 4:3، ما يمنحه تجربة استخدام أقرب إلى الأجهزة اللوحية عند فتحه.

وفي السياق ذاته، تشير التسريبات إلى أن الهاتف القابل للطي من آبل سيحصل على شاشة رئيسية مرنة بقياس 7.58 بوصة، في توجه يعكس سعي الشركتين إلى تقديم شاشات عريضة تلبي متطلبات تعدد المهام والعمل والترفيه في آن واحد.

وتوضح المعلومات المسربة أن هاتف سامسونغ المنتظر سيضم شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط، إلى جانب تحسينات تصميمية تشمل إعادة توزيع أزرار التحكم على الإطار العلوي للجهاز، بما يعزز سهولة الاستخدام عند الطي.

كما أظهرت صور تصميم جرى تداولها على مواقع تقنية أن سامسونغ سرّبت هذه النماذج بشكل غير مباشر لاستطلاع آراء المستخدمين، حيث بدا واضحًا دعم الهاتف لتقسيم الشاشة وتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد، وهو ما يعزز مكانته كأداة إنتاجية إلى جانب كونه هاتفًا ذكيًا.

وفي سياق موازٍ، تستعد هواوي لدخول المشهد التقني بهاتف جديد يوصف بأنه من أكثر أجهزتها تطورًا من حيث التصميم والمواصفات، مع تركيز واضح على الأداء والمتانة والابتكار التقني.

ووفق بيانات gsmarena، يأتي هاتف nova 15 Ultra بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، بأبعاد 163 × 78 × 6.8 ملم، ووزن 209 غرامات، مع هيكل متين مصنوع من الزجاج وألياف البلاستيك لتعزيز الصلابة.

ويضم الهاتف شاشة LTPO OLED بقياس 6.84 بوصة، ودقة عرض 1320 × 2856 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقارب 460 بيكسل في الإنش، وسطوع يصل إلى 4000 nits، مع حماية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0، ومعالج Kirin 9010S، مع خيارات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، ما يمنحه مرونة عالية لمختلف فئات المستخدمين.

ويحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغابيكسل لكل عدسة، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، مع دعم تصوير الفيديو بتقنية HDR Vivid، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف تقنية Bluetooth 6.0، والاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، وماسح بصمات مدمج في الشاشة.

ويعمل nova 15 Ultra ببطارية بسعة 6500 ميلي أمبير، مع شحن سريع بقدرة 50 واط، إضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.