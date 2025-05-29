سباق إلى الفضاء.. الصين تطارد كويكباً لجمع أسرار «النظام الشمسي»

أطلقت الصين صباح الخميس، مهمة فضائية غير مأهولة بعنوان “تيان ون-2” لجمع عينات صخرية من كويكب قريب من الأرض، في خطوة تهدف إلى تعميق فهم تكوين الكويكبات وتطور النظام الشمسي المبكر.

انطلقت المركبة الفضائية بنجاح من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيشانج بجنوب غرب الصين، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “شينخوا” ونقلًا عن الإدارة الوطنية الصينية للفضاء.

تسافر “تيان ون-2” نحو الكويكب المعروف بـ(إتش أو 2016) أو كامو أواليوا، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي عام للوصول. عند الوصول، ستدور المركبة حول الكويكب لجمع معلومات عن منطقة جمع العينات قبل أخذها من سطحه.

تخطط الصين لإعادة العينات إلى الأرض داخل كبسولة خاصة بحلول نهاية عام 2027، ثم ستواصل “تيان ون-2” رحلتها لدراسة المذنب “بي 311” الواقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

يأتي هذا الإطلاق ضمن توسع سريع في برنامج الفضاء الصيني، الذي شهد إنجازات بارزة مثل إنشاء محطة “تيانجونج” الفضائية وخطط لهبوط مأهول على القمر بحلول عام 2030.

من خلال هذه المهمة، تسعى الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة واليابان ضمن الدول القليلة القادرة على إعادة عينات كويكبية إلى الأرض، مما يعزز مكانتها في سباق استكشاف الفضاء.

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