سبيس إكس تؤجل إطلاق «ستارشيب» مجدداً.. الأحوال الجوية تقف أمام التجربة الفضائية

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية تأجيل الإطلاق التجريبي لمركبتها الفضائية “ستارشيب” مرة جديدة، هذه المرة بسبب الأحوال الجوية غير الملائمة، في خطوة تعكس حرص الشركة على سلامة التجربة والحفاظ على المعدات عالية التكلفة.

وقالت الشركة عبر موقع “إكس” إن فريق “ستارشيب” يعمل حالياً على تحديد أفضل فرصة متاحة لإجراء الإطلاق، مؤكدة أن التجارب الفضائية تتطلب ظروفاً دقيقة لضمان نجاحها.

ويأتي هذا التأجيل بعد يوم واحد فقط من إلغاء الإطلاق التجريبي نفسه بسبب مشاكل في الأنظمة الأرضية، ما يزيد من التحديات التقنية أمام الفريق.

ويُذكر أن برنامج “ستارشيب” يشهد سلسلة من التجارب المكثفة والمليئة بالمخاطر؛ ففي نهاية مايو الماضي، انتهى الإطلاق التاسع للصاروخ بفقدان المعزز والمركبة الفضائية نفسها، كما وقع انفجار هائل خلال أحد اختبارات المركبة، وهو ما جرى توثيقه في فيديو أثار اهتمام وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.

وتسعى “سبيس إكس” من خلال برنامج “ستارشيب” إلى تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، يمكنها نقل البشر والبضائع إلى القمر والمريخ، ما يجعل كل تجربة إطلاق، رغم صعوبتها، خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات الشركة في استكشاف الفضاء العميق.