سجال حاد بين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بسبب تجنيد الحريديم

قالت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي إن سجالا حادا نشب بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، على خلفية قانون تجنيد «الحريديم» المثير للجدل.

وبحسب القناة، قال «غالانت» لنتانياهو: “هذا وقت حساس. يجب إبرام الاتفاق على عودة المختطفين. المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.

أما «نتانياهو»، الذي يرى أن قانون التجنيد يأتي لأهداف سياسية، فقال: “ما تفعلونه بقانون التجنيد قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود المتشددين”.

وذكرت القناة 12 إن «نتانياهو» و«غالانت» لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه متوترة منذ أن أقال «نتانياهو» «غالانت» لفترة وجيزة في مارس 2023 بعد أن دعا علنا إلى تجميد خطة التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الحكومة، محذرا من أنها تسبب ضررا للأمن القومي.

وأدت الإقالة إلى تفاقم موجة من الاحتجاجات والإضرابات، وسرعان ما جمد «نتانياهو» الكثير من بنود خطته، وأعاد «غالانت» إلى منصبه.