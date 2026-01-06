سحب حليب الأطفال لشركة شهيرة.. تحذير عاجل في بريطانيا وإيرلندا

أعلنت شركة نستله للأغذية، عن سحب كميات محددة من حليب الأطفال من نوع سما، إضافة إلى الحليب المخصص للمرحلة العمرية التالية، وذلك بسبب احتمال احتوائها على مادة سيريوليد السامة، التي قد تسبب الغثيان، القيء، وتقلصات في البطن لدى الأطفال.

وأوضحت الشركة، بالتعاون مع وكالة المعايير الغذائية البريطانية، قائمة بالدفعات التي يُمنع تناولها على الفور، محذرةً من أن المادة مستقرة حراريًا بشكل كبير، مما يعني أنه لا يمكن التخلص منها عن طريق الطهي أو غلي الحليب قبل الاستخدام. وأضافت الوكالة أن التعرض لهذه المادة قد يؤدي إلى ظهور الأعراض بسرعة بعد الاستهلاك.

وأكدت نستله أنه حتى الآن لم تُسجّل أي حالات مؤكدة لإصابة الأطفال، لكنها شددت على أن السحب يأتي في إطار الحرص الشديد على سلامة المستهلكين.

كما أطلقت الشركة أرقام خطوط رعاية العملاء في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا، لتسهيل استرداد الأموال للمنتجات المتضررة.

وقالت نستله في إشعار رسمي للعملاء: “انطلاقًا من الحذر الشديد، قررت نستله إجراء هذا السحب الطوعي للمنتج، بما يتماشى مع بروتوكولاتنا الصارمة لجودة وسلامة منتجاتنا”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامات نستله الدولية الصارمة تجاه سلامة المنتجات الغذائية، خصوصًا منتجات الأطفال، حيث تُعدّ أي تحذيرات متعلقة بالسموم المحتملة من أعلى أولويات الشركة، كما يسلط هذا السحب الضوء على أهمية الرقابة المستمرة على جودة الحليب الصناعي ومراقبة المواد الكيميائية المحتملة، لضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية.

وشركة نستله، أكبر شركة أغذية في العالم، شهدت على مر السنوات عدة حالات سحب منتجات حول العالم بسبب مخاطر محتملة على الأطفال، مما دفعها إلى اعتماد بروتوكولات صارمة للاستجابة السريعة لضمان سلامة المستهلكين، وتعزيز ثقة العملاء في منتجاتها العالمية.

