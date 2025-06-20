سحب دواء سعال شهير للأطفال في أمريكا.. البكتيريا الملوثة تهدد صحة الصغار!

أعلنت شركة Medtech Products Inc، ومقرها ولاية نيويورك، عن سحب طوعي لخمس دفعات من شراب السعال للأطفال “Little Remedies Honey Cough Syrup”، بعد اكتشاف تلوث محتمل ببكتيريا Bacillus cereus، وفقاً لما نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وبحسب بيان الشركة، فإن البكتيريا المكتشفة تنتج نوعين من السموم المعوية:

الأول يسبب إسهالاً وتقلصات في المعدة خلال 8 إلى 16 ساعة من تناول المنتج الملوث.

الثاني يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ خلال ساعة إلى 6 ساعات من التعرض.

ورغم أن أغلب الحالات تتعافى دون مضاعفات، إلا أن التعرض لمستويات عالية من هذه البكتيريا قد يؤدي إلى إنتاج سموم قادرة على مهاجمة الكبد ومجرى الدم، ما قد يفضي إلى فشل أعضاء حيوي وربما الوفاة، وفق تحذيرات طبية مرافقة للبيان.

وأوضحت الشركة أن الدفعات الملوثة تم توزيعها في أنحاء الولايات المتحدة، عبر المتاجر وعلى الإنترنت، في الفترة بين 14 ديسمبر 2022 و4 يونيو 2025، ويحمل المنتج رمز (UPC: 7-56184-10737-9)، ويعبأ في زجاجات كهرمانية سعة 4 أونصات سائلة، ضمن عبوات كرتونية تحمل رقم الدفعة على كل من العلبة والزجاجة.

ورغم عدم تسجيل أي حالات إصابة حتى الآن، دعت الشركة الأهالي إلى:

التوقف الفوري عن استخدام المنتج،

التواصل مع الطبيب في حال ظهور أعراض صحية مقلقة على الأطفال،

كما أعلنت عن توفير استرداد كامل للمبالغ المدفوعة، ويمكن التواصل مع الشركة عبر موقعها الرسمي أو من خلال هاتف خدمة العملاء.

وبحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض (CDC)، تُعتبر Bacillus cereus من البكتيريا واسعة الانتشار في التربة والأغذية، وتظهر عادة في أطعمة مثل الأرز المطبوخ أو المقلي، اللحوم، المعكرونة، الكاسترد، الطواجن، السلطات، والآيس كريم.

ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة متكررة من سحب منتجات غذائية وطبية مخصصة للأطفال في الولايات المتحدة، وسط تزايد المخاوف من غياب الرقابة الصارمة على سلاسل الإنتاج والنقل، ما دفع الهيئات الصحية لتجديد تحذيراتها ومطالبها بتشديد الإجراءات الاحترازية.