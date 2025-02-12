«سخيف وعليها الاستيقاظ من أوهامها البالية».. أول تعليق من كوريا الشمالية على خطة «ترامب»

نددت كوريا الشمالية، “بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، ووصفته بأنه “سخيف”، متهمة واشنطن بالابتزاز”.

وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن “آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح”.

وقالت الوكالة في أول تعليق كوري شمالي على الخطة: “العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق”.

وأشار التعليق إلى “إعلان “ترامب” الصادم أن الولايات المتحدة تنوي طرد سكان غزة، وتحويل القطاع الذي مزقته الحرب إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وانتقد التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أيضا إدارة “ترامب”، بسبب دعواتها للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، وقرارها تغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أميركا”.

وقال تقرير الوكالة: “على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أوهامها البالية وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى”، واصفا واشنطن بأنها “مبتزة”.

هذا “وتنتقد كوريا الشمالية الوضع في غزة بشكل صريح، إذ تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء، وتصف واشنطن بأنها متواطئة”.

ماكرون ينتقد خطة ترامب في غزة: لا يمكنك طرد مليوني فلسطيني

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، دعا ماكرون، إلى “احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب”، رافضا فكرة إجبار سكان غزة على النزوح الجماعي من وطنهم”، وقال: “لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنا، أتدرون؟ ستنتقل”.