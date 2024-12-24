«سرطان الكلى».. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

كشفت المركز الألماني لأبحاث السرطان، في أحدث دراساته، عن “أسباب سرطان الكلى، والأعراض المرافقة له”.

وفقا للدراسة الجديدة، فإن “سرطان الكلى هو ورم خبيث يصيب أنسجة الكلى المختلفة. وأكد المركز أن أسباب سرطان الكلى وعوامل الخطورة المؤدية إليه تكمن في ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، إلى جانب العامل الوراثي”.

وبحسب المركز، “فإن الأسباب تشمل أيضا التعرض لمواد خطيرة مثل الأسبستوس والكادميوم ومذيبات التنظيف الكيميائي، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بعد الخضوع لجراحة زرع الكلى”.

وكشفت الدراسة، “عن الأعراض المرافقة للإصابة بسرطان الكلى، ومنها: “وجود دم في البول، الشعور بألم في منطقة الكلى، التعرق الليلي، الحمى، فقدان الوزن غير المبرر، فقر الدم، مشاكل الأمعاء، الشعور بالتعب والإنهاك باستمرار”.

وأشارت الدراسة إلى أنه “في بعض الأحيان يمكن أيضا أن يحدث تحسس، إذا كان حجم الورم على الكلية كبيرا نسبيا”.

ووفقا للدراسة، التي نقلتها صحيفة “هسبريس”، فإنه “ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يشمل العلاج الدوائي، والاستئصال بالتبريد، أو الاستئصال بالترددات الراديوية، والجراحة، والعلاج الكيماوي”.