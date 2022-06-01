سرقة أسلاك كهرباء مسافة 600 متر في تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في منطقة تاجوراء.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن مجهولين قاموا بسرق لأسلاك من خط ضغط عالي أبوجناح فرعية الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإدارة توزيع طرابلس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة إلى استمرار تعرض الشبكة الكهربائية ومكوناتها إلى أعمال سرقة وسلب، حيث زادت معدلاتها بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة الفترة الأخيرة.