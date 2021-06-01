سرقة أسلاك كهربائية مسافة 1350 متر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الاثنين، عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1350 متر، في بعض المدن والمناطق.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين، بحسب شركة الكهرباء.

وقامت مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط النقل من محطة الكسارات إلى محطة مشروع الأبقار بدائرة توزيع القره بوللي التابعة لإدارة توزيع المرقب وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200 متر.

كما تم الاعتداء على خط الرحاحلة فرعية كريدان بدائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر ما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المزارع.

وكذلك تم سرقة كابل ضغط عالي غير مشحون بالتيار الكهربائي حجم 240 مسافة 50 متر يغذي في محطة سد وادي غان بإدارة توزيع غريان.