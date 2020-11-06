سفارة الولايات المتحدة تبحث عن مقر جديد في طرابلس

أفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، بأنه في الوقت الذي تجري فيه استعداد حثيثة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، تحدث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الجمعة، لينقل له عزم السفارة الأمريكية على بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل.

وقال السفير نورلاند: “على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية”.

وفي غضون ذلك، وكلّما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية، ستواصل السفارة الأمريكية القيام بزيارات في كل ربوع ليبيا لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تُيسره الأمم المتحدة.

وشدّد السفير نورلاند لوزير الخارجية سيالة على الاحترام الأمريكي الكبير لليبيين الوطنيين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي أثناء اجتماعهم في تونس العاصمة يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية، والتي سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام واستتباب الأمن في ليبيا، وفق قوله.