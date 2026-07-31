سفارة تشاد تحدد خطوات «العودة الطوعية» وتحذّر من المحتالين

أعلنت سفارة جمهورية تشاد لدى ليبيا تحديث آلية التسجيل الخاصة بالعودة الطوعية الإنسانية للمواطنين التشاديين الراغبين في العودة إلى وطنهم، موضحة مراحل التسجيل والإجراءات المطلوبة حتى موعد السفر.

وقالت السفارة، في إعلان نشرته عبر صفحاتها الرسمية، إن الراغبين في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية مطالبون بالالتزام بالخطوات المحددة لضمان تنظيم العملية وتقديم الخدمات القنصلية بشكل سلس.

وأوضحت السفارة أن المرحلة الأولى تبدأ بالتسجيل المبدئي لدى المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، باعتبارها الجهة التي تتولى استقبال طلبات الراغبين في العودة وترتيب قوائم المستفيدين.

وبحسب الإعلان، يتم بعد ذلك تحديد موعد للمقابلة الشخصية داخل السفارة وفقًا لترتيب الأسماء في قائمة المنظمة الدولية للهجرة، حيث يخضع المتقدمون للإجراءات اللازمة قبل استكمال ملف العودة.

وأضافت السفارة أن الخطوة التالية تتمثل في إصدار وثيقة السفر وتسليمها إلى المنظمة، قبل أن تقوم المنظمة بتحديد موعد السفر إلى تشاد بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

ودعت السفارة المواطنين التشاديين إلى التقيد الكامل بالآلية الجديدة وعدم التوجه مباشرة إلى مقر السفارة دون الحصول على موعد مسبق للمقابلة الشخصية، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تجنب الازدحام وتحسين تنظيم العمل وتسهيل حصول الجميع على الخدمات.

وحذرت السفارة من التعامل مع أي جهات أو أشخاص يحاولون استغلال المواطنين عبر طلب مبالغ مالية مقابل التسجيل أو تسريع الإجراءات، مؤكدة أن التسجيل المبدئي في برنامج العودة الطوعية الإنسانية مجاني ومتاح لجميع الراغبين.

وطالبت السفارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو استغلال مرتبطة ببرنامج العودة، داعية إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن برامج العودة الطوعية الإنسانية التي تنفذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تسهيل عودة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم بطريقة منظمة وآمنة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.