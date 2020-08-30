سفارة نيجيريا تستعرض أوضاع مواطنيها في مؤسسات الإصلاح والتأهيل

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، أبوبكر موسى القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول عددا من المواضيع التي تهم الجالية النيجيرية في ليبيا والتي من بينها النزلاء النيجيريين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأولئك الذين حُكِم عليهم بالإبعاد إلى بلادهم.

وشدّد الوزير على أهمية تعاون السلطات النيجيرية لأجل تنفيذ هذه الأحكام.

من جانبه أثار القائم بالأعمال عددا من المواضيع المتعلقة بأبناء قتلى تنظيم داعش الإرهابي الذين عُثِر عليهم في سرت بعد تحريرها في عملية البنيان المرصوص، وبحث سُبل عودتهم إلى نيجيريا، وكذلك تسهيل زيارة الموقوفين النيجيريين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكد وزير العدل على استعداد الوزارة لترتيب هذه الزيارات وكذلك التعاون في مجال إعادة الأطفال إلى بلادهم.