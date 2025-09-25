سفير العراق في ليبيا: إنقاذ 60 مهاجراً عراقياً وإعادتهم طوعياً

أعلن سفير العراق لدى ليبيا، أحمد الصحاف، عن تحديد مكان 60 مهاجراً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني قبل نحو شهر، مؤكداً تأمين سلامتهم وإعادتهم إلى العراق بشكل طوعي.

وأوضح الصحاف لقناة روسيا اليوم، أن المهاجرين تم العثور عليهم في منطقة غرب العاصمة طرابلس، وأن السفارة نسقت مع السلطات الليبية لضمان سلامتهم.

وأشار إلى المخاطر الكبيرة التي تواجه المهاجرين، لافتاً إلى أن الهجرة غير الشرعية غالباً ما تتم عبر وسائل رقمية وتتجنب القوانين الرسمية، ما يعرضهم لشبكات التهريب والمخاطر المختلفة.

كما بين السفير أن بعض المهاجرين من القاصرين، وهو ما يشكل تحديات إنسانية حساسة، مشيراً إلى تعاون السفارة مع وزارة الخارجية العراقية وحكومة إقليم كردستان لتوفير الخدمات الإنسانية والطبية وضمان العودة الطوعية للمهاجرين.