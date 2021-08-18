سفير بنغلاديش الجديد يُقدم أوراق اعتماده

قدم السفير البنغلاديشي الجديد شميم الزمان، نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، لدى استقبالها له بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

ونقل السفير في مستهل اللقاء، تحيات رئيس جمهورية بنغلاديش للمجلس الرئاسي، وكذلك تحيات رئيس الوزراء، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تحيات وزير الخارجية، وعبر عن تطلع بلاده وحرصها على مزيد تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مؤكداً على أن هناك فرص كبيرة للتعاون وخصوصاً في مجال الزراعة، وغيره من المجالات.

وفي إطار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وجه السفير دعوة لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لزيارة بنغلاديش في أقرب وقت.

وفي ختام اللقاء، أعربت الوزيرة للسفير عن تمنياتها له بطيب الإقامة على الأراضي الليبية، مؤكدةً على أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية، لمساعدته في أداء مهامه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.