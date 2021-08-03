سفير تونس بطرابلس يُتابع أوضاع المهاجرين التونسيين

أدى سفير الجمهورية التونسية بطرابلس رفقة القنصل العام، زيارة إلى مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال في العاصمة طرابلس.

والتقى السفير والقنصبل، برئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أكد أنه سيتم الإفراج عن كافة المهاجرين التونسيين خلال اليومين القادمين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة، بحسب ما نقلت السفارة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

هذا واطلع سفير الجمهورية التونسية رفقة القنصل العام على أوضاع المهاجرين التونسيين، مطمئنا إياهم بقرب الإفراج عنهم.

أدى سعادة سفير الجمهورية التونسية بطرابلس رفقة السيد القنصل العام زيارة الى مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس… تم النشر بواسطة ‏سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس‏ في الثلاثاء، ٣ أغسطس ٢٠٢١