سقوط 11 شهيد.. إسرائيل تُصعّد.. والمقاومة ترد: القصف بالقصف

استشهد 11 فلسطينيا وأصبب العشرات بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن العام الجاري هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء الفلسطينيين «61 شهيدا» خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ22 الماضية.

وقالت وكالة رويترز إنّ قوّات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت تنفيذها ضربات في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أنّ القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة بينما سقط آخر بمنطقة مفتوحة، مشيرا إلى تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت في منطقة غلاف غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حماس إنّ المقاومة تثبت بأنّ معادلة القصف بالقصف والرد على العدوان سيظل حاضرا، وفقا لقوله.

وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث باسم الجهاد الإسلامي بأنّ المقاومة متأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع.