سكت الكلام.. وفاة أمير الغناء العربي «هاني شاكر»

توفي الفنان المصري هاني شاكر، المعروف بلقب “أمير الغناء العربي”، ظهر الأحد، في أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور مستمر في حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر مقربة نقلتها وسائل إعلام مصرية، من بينها “سكاي نيوز عربية”.

وجاءت وفاة الفنان الراحل عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد سلسلة من المضاعفات الصحية المعقدة التي بدأت بمشكلات حادة في القولون، تطورت لاحقاً إلى أزمة صحية شديدة استدعت تدخلاً جراحياً دقيقاً.

وبحسب التفاصيل الطبية المتداولة، فقد خضع هاني شاكر لعملية استئصال كامل للقولون بعد تعرضه لنزيف حاد في وقت سابق داخل أحد المستشفيات في مصر، حيث احتاج إلى نقل كميات كبيرة من الدم قبل السيطرة على النزيف عبر تدخل بالأشعة التداخلية.

ورغم تسجيل تحسن أولي عقب الجراحة، إلا أن حالته الصحية شهدت لاحقاً تدهوراً مفاجئاً، تضمن مضاعفات خطيرة أثرت على وظائف الجسم الحيوية، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وفي مرحلة لاحقة من تطور حالته، تعرض الفنان الراحل لتوقف في عضلة القلب لعدة دقائق، خضع خلالها لعمليات إنعاش قلبي رئوي عاجلة، قبل أن تقرر أسرته نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة.

وخلال الأيام الأخيرة، بقي هاني شاكر تحت المراقبة الطبية داخل غرفة العناية المركزة في باريس، وسط متابعة دقيقة لحالته، إلا أن المضاعفات استمرت حتى إعلان وفاته.

وأعلن نجله شريف شاكر خبر الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مؤثرة نعى فيها والده، مؤكداً أن الفقدان لا يمكن تعويضه.

ويُعد هاني شاكر واحداً من أبرز رموز الطرب في العالم العربي، حيث امتدت مسيرته الفنية لعقود طويلة قدم خلالها أكثر من 600 أغنية، وأصدر 29 ألبوماً غنائياً من أشهرها “الحلم الجميل” و“جرحي أنا” و“بعدك ماليش”.

كما خاض الراحل تجارب في التمثيل من خلال عدد من الأفلام والمسرحيات، إلى جانب نشاطه الفني والإداري حين تولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين عام 2015، حيث قاد عدة مبادرات لتنظيم الوسط الفني.

وخلال مسيرته، حصل هاني شاكر على العديد من الأوسمة والتكريمات، من بينها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمات متعددة في مهرجانات عربية ودولية.