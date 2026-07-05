سلسلة حوادث مأساوية حول العالم.. ما أبرزها؟

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث المتفرقة التي تراوحت بين كوارث صناعية وأمنية وطبيعية، مخلفةً خسائر بشرية ومادية متفاوتة، ففي الجزائر، اندلع حريق داخل مخزن بمدينة حاسي مسعود أسفر عن وفيات وإنقاذ عشرات العالقين، بينما اهتزت المكسيك بجريمة مقتل صحافية بعد اختطافها وتورط عناصر أمنية في القضية، وفي الولايات المتحدة، تواصلت حوادث العنف المسلح والحرائق، من إطلاق نار في نيويورك وميشيغان إلى انفجار شاحنة صهريج في ألاباما، في وقت شهدت فيه تركيا فيضانات مفاجئة شلت الحركة في إسطنبول.

الجزائر.. 3 وفيات وإنقاذ 49 شخصاً في حريق بمخزن في حاسي مسعود

أفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية بوفاة 3 أشخاص، جراء حريق اندلع داخل مخزن للتجهيز والإطعام المتعدد الخدمات في بلدية ودائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر.

وذكرت المصالح أن الحريق شبّ داخل بناية مكونة من طابق أرضي وسبعة طوابق تابعة لإحدى الشركات، حيث تدخلت فرق الإطفاء عند الساعة 12:54 ظهراً لإخماد النيران والسيطرة على الحادث.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ 49 شخصاً كانوا محاصرين في الطوابق العليا، من بينهم 25 شخصاً تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وشاركت في عمليات الإطفاء والإنقاذ فرق مجهزة بعدة وسائل لوجستية، شملت شاحنات إطفاء وسيارات إسعاف، إضافة إلى تجهيزات متخصصة للتعامل مع حرائق المحروقات.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإطفاء لا تزال متواصلة لاستكمال السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مع فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وتقييم الخسائر المادية، في حين لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا.

وتُعد مدينة حاسي مسعود من أهم المراكز الصناعية في الجزائر، خصوصاً في قطاع النفط والغاز.

المكسيك.. العثور على جثة صحافية مختطفة واعتقال 8 أشخاص بينهم عناصر شرطة

عثرت السلطات المكسيكية في ولاية فيراكروز على جثة الصحافية روكسانا غوزمان داخل منزل، بعد أسابيع من اختطافها من قبل مسلحين اقتحموا منزلها في يونيو الماضي، في حادثة وُثّقت بكاميرات مراقبة.

وأعلنت النيابة العامة توقيف ثمانية أشخاص على خلفية القضية وتوجيه تهم القتل إليهم، من بينهم أربعة عناصر من الشرطة البلدية، اتُّهموا بتقديم دعم لوجستي ومساعدات للجماعة الإجرامية التي نفذت عملية الاختطاف.

وتُعد غوزمان مديرة موقع إخباري محلي في ولاية فيراكروز، وهي منطقة شهدت سابقاً مقتل صحافيين، فيما تؤكد منظمات دولية أن المكسيك تُعد من أخطر دول العالم على الصحافيين بسبب تزايد العنف ضدهم.

إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في إطلاق نار بكوني آيلاند خلال احتفالات الرابع من يوليو في نيويورك

أفادت شبكة ABC News، نقلاً عن إدارة شرطة مدينة نيويورك، بإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، جراء إطلاق نار وقع في وقت متأخر من ليلة الرابع من يوليو في منطقة كوني آيلاند بحي بروكلين.

وبحسب ما نقلته رويترز، وقع الحادث خلال أجواء احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة السياحية المكتظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المصابين تعرضوا لطلقات نارية في موقع الحادث، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية المنفذين ودوافعهم.

ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الإصابات، في وقت تواصل فيه أجهزة الأمن عمليات التمشيط في محيط المكان.

ويأتي الحادث في ظل تزايد المخاوف من حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، خصوصاً خلال المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

انفجار شاحنة صهريج يتسبب بحريق هائل وإغلاق طريق سريع في ألاباما الأمريكية

اندلع حريق هائل، السبت، بالقرب من الطريق السريع “إنترستيت 65” جنوب مدينة مونتغومري في ولاية ألاباما الأمريكية، عقب انفجار شاحنة صهريج، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت فرق الطوارئ بأنها هرعت إلى موقع الحادث عند مدخل الطريق السريع، حيث شوهدت ألسنة اللهب تلتهم الشاحنة، ما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق وإعادة توجيه حركة المرور.

وذكرت السلطات، نقلاً عن مكتب الشريف، أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحريق نجم عن خلل ميكانيكي في الشاحنة، فيما لم تُسجَّل أي إصابات حتى الآن.

وبحسب شهود من منطقة “هوب هال” القريبة من مونتغومري، فقد سُمع دوي انفجار قوي قبل اندلاع الحريق مباشرة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

كما امتدت النيران إلى خطوط كهرباء مجاورة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في المنطقة.

وتواصلت جهود فرق الإطفاء في مونتغومري للسيطرة على الحريق وتأمين الموقع، فيما دعت السلطات السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة إلى حين انتهاء عمليات الطوارئ.

مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ميشيغان الأمريكية

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب ثالث، إثر إطلاق نار داخل مركز “فيرلين تاون سنتر” التجاري في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إن الحادث استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً، حيث طُوّق المركز التجاري بالكامل، وطُلب من السكان تجنب المنطقة أثناء عمليات التمشيط والبحث عن منفذ الهجوم.

ووفق مصادر إعلامية محلية، بينها قناة Fox 2 News Detroit، فإن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة متسوق ثالث، حيث وُصفت بعض الإصابات بالخطيرة، بينها إصابة في الرأس وأخرى في البطن.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل شخصاً يُعتقد أنه كان يحمل سلاحاً داخل المركز أثناء الاشتباك، فيما رجّحت مصادر أمنية أن الهجوم كان موجهاً لأشخاص محددين.

وأكدت شرطة ديربورن أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع وعد بنشر تفاصيل إضافية فور توفرها.

النيابة المصرية تحقق في وفاة منتج سينمائي داخل حمام سباحة بنادي رياضي

تباشر النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات وفاة المنتج السينمائي ياسر صبحي، الذي لقي مصرعه داخل حمام سباحة بأحد الأندية الرياضية في مدينة 6 أكتوبر، وذلك للوقوف على ظروف الحادث وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتوفى، البالغ من العمر 50 عاماً، تعرض لحادث داخل حمام السباحة بنادي وادي دجلة، حيث فقد توازنه وارتطم رأسه بحافة المسبح، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة تسببت في وفاته لاحقاً بالمستشفى.

وتواصل النيابة مراجعة كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود، فيما صرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً من إدارة النادي يفيد بوقوع حالة غرق، قبل أن تنتقل فرق المباحث إلى المكان وتبدأ في فحص ظروف الواقعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن الحادث عرضي.

فيضانات مفاجئة تشل إسطنبول… سيول تغمر الشوارع ومحطات المترو وتوقف حركة المدينة

اجتاحت سيول وفيضانات مفاجئة أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، عقب عاصفة مطرية غزيرة وغير متوقعة، ما تسبب في شلل شبه كامل لحركة المرور وتضرر واسع في البنية التحتية والمناطق التجارية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدفق كميات كبيرة من المياه وهي تغمر الشوارع الرئيسية ومحطات المترو والأسواق التاريخية في المدينة التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وتوقفت حركة السير في عدد من المحاور الحيوية التي تربط بين الجانبين الأوروبي والآسيوي من المدينة، في وقت أطلقت فيه السلطات المحلية تحذيرات للسائقين بضرورة تجنب الطرق المنخفضة والمناطق المعرّضة لتجمعات المياه.

ودعت السلطات في إسطنبول المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة، مؤكدة أن فرق الإنقاذ والبلدية تعمل بكامل طاقتها من أجل تصريف المياه وإعادة فتح الطرق المغلقة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات خطيرة، فيما تشير التوقعات الجوية إلى احتمال استمرار الاضطرابات وهطول مزيد من الأمطار على شمال غرب تركيا خلال الساعات المقبلة.