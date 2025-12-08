سلسلة حوادث مأساوية حول العالم ومصر تتصدر العناوين!

شهدت الساعات القليلة الماضية سلسلة حوادث مأساوية حول العالم ومصر، أسفرت عن قتلى وإصابات متعددة. في إسبانيا، ارتفع عدد ضحايا الموجة العملاقة في تينيريفي إلى أربعة أشخاص، بينما لا يزال البحث جارياً عن مفقودة أخرى، وفي مصر، توفي أربعة مستشارين قضائيين في حادث تصادم مروع جنوب المنيا، فيما قضى الفنان سعيد مختار إثر مشاجرة في مدينة أكتوبر، وسط حريق مروع لمركب سياحي بالغردقة دون خسائر بشرية.

ارتفاع قتلى الموجة العملاقة في تينيريفي إلى 4 أشخاص

أعلنت السلطات الإسبانية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الموجة العملاقة التي ضربت مسبحاً طبيعياً على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي، وسحبت عدداً من السباحين إلى البحر، إلى 4 أشخاص.

وكانت آخر حالة وفاة مؤكدة لامرأة أصيبت بسكتة قلبية خلال الواقعة التي حدثت الأحد عند منحدرات لوس غيغانتس في منطقة سانتياغو ديل تيدي، وحاول المسعفون إنعاشها ونقلها جواً إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها هناك لاحقاً.

وأفادت خدمات الطوارئ في جزر الكناري بأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن امرأة أخرى جرفتها الأمواج، في حين تمكن العديد من الأشخاص الذين جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن السلطات المحلية كانت قد أصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج يوم الأحد، تحسباً لموجات قوية قد تشكل خطراً على السباحين والزوار.

مصر.. حريق مروع لمركب سياحي بالغردقة دون خسائر بشرية

اندلع حريق مروع في مركب سياحي أثناء رسوه بمياه البحر الأحمر أمام نادي الرياضات البحرية جنوب مدينة الغردقة، ما أدى إلى تفحم المركب قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق امتد إلى فلوكة صغيرة مجاورة، لكن سرعة الاستجابة حالت دون امتداد النيران إلى باقي المراكب، ولم يسجل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً فورياً، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى الانتشار السريع مدعومة بسيارات إطفاء متخصصة، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة مع دخان أسود كثيف، ما أثار حالة من الذعر بين السياح والعاملين في المرسى.

واستغرقت عملية الإطفاء نحو ساعة كاملة بسبب سرعة انتشار النيران في الهيكل الخشبي للمركب، وتم تأمين المحيط بالكامل لمنع أي مخاطر إضافية.

وتجرى السلطات تحقيقات لتحديد أسباب الحريق، مع ترجيحات أولية تشير إلى خلل فني محتمل داخل غرفة المحرك أو تماس كهربائي، خاصة مع الظروف الجوية المتقلبة في المنطقة.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة حوادث مماثلة شهدتها الغردقة، أبرز الوجهات السياحية في مصر التي تستقبل أكثر من 3 ملايين سائح سنوياً، فيما دفعت الحوادث السابقة السلطات إلى تشديد الرقابة على صيانة المراكب وتدريب الطواقم، مثل حادث حريق “اللانش” في 2022 وكارثة مرسى علم في 2023 التي أودت بحياة 3 سياح بريطانيين.

حادث مروع يودي بحياة أربعة مستشارين قضائيين في مصر ويصيب آخرين بجروح خطيرة

لقي أربعة مستشارين قضائيين مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، أثناء توجههم لعملهم بمحكمة ديروط الابتدائية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القضاة الذين لقوا حتفهم هم المستشارون محمد البكري، مصطفى عصيدة، إسلام الكاشف، ومحمد عبدالناصر، وكانوا يعملون بالدائرة الأولى مدني كلي بمحكمة ديروط، ويستقلون سيارة ملاكي في رحلتهم اليومية من أسوان والمنيا إلى مقر عملهم.

وأوضحت التحريات الأولية لإدارة المرور والأمن العام بمديرية أمن المنيا أن التصادم وقع بين السيارة الملاكي التي كان يستقلها القضاة وسيارة نصف نقل محملة بالبضائع، ما أدى إلى انحراف السيارة واشتعلت النيران فيها فوراً، لتتحول إلى كتلة لهب ابتلعت ركابها.

أسفر الحادث عن تفحم جثث المستشارين الأربعة بالكامل، بينما أصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة وحروق شديدة، وتم نقلهما فوراً إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج.

وانتقلت قيادات أمنية وفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث استغرقت عملية انتشال الجثث ساعات طويلة بسبب شدة الاشتعال، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة المرور بفحص السيارتين وإعداد تقرير فني حول أسباب الحادث.

ويعد الطريق الصحراوي الشرقي الرابط بين القاهرة وأسوان من أخطر الطرق في صعيد مصر، حيث سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 1200 حادث مروري أسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص، وفق إحصاءات رسمية، فيما تتكرر الحوادث المميتة بسبب السرعة الزائدة، وقلة الحواجز الفاصلة، وانتشار السيارات النقل الثقيل.

وفاة الفنان المصري سعيد مختار إثر مشاجرة أمام نادي في مدينة أكتوبر

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الفنان المصري سعيد مختار إثر مشاجرة أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم الأحد.

وقال موقع صحيفة الأهرام إن رجال الأمن تلقوا إخطارًا بنشوب مشاجرة بين مختار ورجل أعمال هو زوج طليقته أثناء قيام الفنان برؤية ابنه، فتعدى كل منهما على الآخر.

وذكرت المصادر أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا بوقوع مشاجرة وإصابات أمام نادٍ شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول، وعثر رجال الأمن على الفنان مختار البالغ من العمر 56 عامًا وزوج طليقته مصابين بجروح وطعنات.

وأشارت التحريات إلى أن مختار تواجد في النادي لرؤية ابنه، حيث شاهد طليقته برفقة شخص آخر، مما أدى لنشوب المشاجرة التي أصيب خلالها الفنان بجروح بينما حاول طعن الشخص الآخر.

ونقل مختار إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، وألقي القبض على طليقته والرجل الآخر، فيما قام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الحادث، ونقلت جثة الفنان إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفق موقع صحيفة الوطن فقد شارك مختار في عدد من المسلسلات المصرية منها الدالي، مش ألف ليلة، وزهرة وأزواجها الخمسة، وترك بصمة فنية خلال عقود عمله في السينما والتلفزيون.

لبنان.. امرأة تفجر قنبلة يدوية داخل منزلها فتقتل طفلها وتصاب بجروح بالغة

شهدت بلدة جبولة في البقاع الشمالي شرقي لبنان حادثة مروعة، عندما أقدمت امرأة على تفجير قنبلة يدوية داخل منزلها إثر خلاف مع زوجها، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ابنته والزوجة بجروح خطيرة.

وأفادت قناة “mtv lebanon” بأن الخلاف وقع بين المواطن ع.ص.د وزوجته أ.ج من الجنسية السورية، ففتحت الأخيرة قنبلة يدوية ورمتها على نفسها وأطفالها.

وأدى الانفجار إلى مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيبت الزوجة بجروح خطيرة، كما أصيبت ابنتهما الطفلة بإصابات بالغة، ونُقلت المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت القوى الأمنية إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والظروف المحيطة به، في محاولة لفهم دوافع المرأة وإجراءات الوقاية المستقبلية.

شرطة دبي تفكك عصابة دولية خطيرة وتقبض على زعيمها

تمكنت شرطة دبي، تحت إشراف وزارة الداخلية الإماراتية، من تفكيك عصابة إجرامية دولية تعرف باسم “فراشارسي” أو “Witchcrafters”، بعد القبض على زعيمها ماركو دوردفيك في دبي، ضمن العملية الدولية المشتركة “هارس” بالتنسيق مع يوروبول وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.

وأشادت تقارير أوروبية وصربية وإسبانية بالدور المحوري لشرطة دبي في تبادل المعلومات ودعم التحقيقات، مشيرة إلى المستوى العالي من الجاهزية التقنية والاحترافية الإجرائية، ما يعكس مكانة الإمارات كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.

وأوضحت شرطة دبي أن القبض على زعيم العصابة تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وجاء التحرك بعد معلومات مرتبطة بتحقيقات دولية حول صراعات إجرامية بين عصابتي كافاش وسكالياري في منطقة البلقان، والتي تسببت منذ عام 2014 في سلسلة جرائم قتل وحرق عمد وتفجيرات أودت بحياة نحو 60 شخصًا في عدة دول.

وكشفت التحقيقات التي قادتها السلطات الصربية عن تورط ماركو دوردفيك في جريمة وقعت في 16 أكتوبر 2025 ببلغراد، ليتم لاحقًا تحديد مكان وجوده في دبي وإتمام التعاون الدولي للقبض عليه، ما شكل نقطة تحول في تفكيك الهيكل القيادي للعصابة.

وفي إطار العملية “هارس”، ألقت السلطات الصربية القبض على 10 متهمين، ونفذت 22 مداهمة أسفرت عن ضبط هواتف مشفرة ومركبات فارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية تصل إلى 300 ألف يورو، بينما تم توقيف متهمين اثنين في إسبانيا خلال عمليات في فالنسيا وبرشلونة، وأسهمت شرطة دبي في إلقاء القبض على زعيم العصابة واستكمال الأدلة المطلوبة للمتابعة القضائية الدولية.