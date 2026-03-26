سليمان يلتقي كبرى شركات «الطاقة العالمية» في أمريكا

أعلن مسعود سليمان، مدير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن عقد سلسلة اجتماعات مهمة خلال مشاركته في مؤتمر CERAWeek مع عدد من كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة.

وشملت الاجتماعات:

مع شركة ENI: بحث تطوير حقل E Structure ومشاريع الغاز الطبيعي لتعزيز استدامة القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.

مع شركة MOL Group: تهنئة الشركة على الفوز بجولة العطاءات، ومناقشة توقيع الاتفاقيات وافتتاح مكتب في طرابلس، إضافة إلى دعم برامج تطوير الكفاءات الليبية.

وأكد سليمان أن المؤسسة تسعى لبناء شراكات فعالة ومستدامة تنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتفتح آفاقًا جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

كما عقد سليمان اجتماعًا مهمًا مع ممثلين عن وزارة الطاقة الأمريكية للشؤون الدولية، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرضت المؤسسة استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج، مع تقديم عرض شامل لأبرز الخطط والمشاريع المستقبلية، والجهود المبذولة لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

كما تم بحث سبل التعاون مع الشركات العالمية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكدت الأطراف على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة ليبيا في سوق الطاقة العالمي.

هذا ويعد مؤتمر CERAWeek واحد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع الطاقة، يُنظَّم سنويًا من قبل شركة IHS Markit في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع كبار المسؤولين الحكوميين، التنفيذيين في شركات الطاقة، والمحللين والخبراء لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة.