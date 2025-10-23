أصوات عربية تنتفض لنصرة السعودية.. سموتريتش: أنا آسف للإهانة التي سببتها

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتذاره الرسمي للمملكة العربية السعودية بعد تصريحه المثير للجدل الذي وصفته الرياض بالمسيء.

وكتب سموتريتش على منصة “إكس”: “لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقًا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها”.

وأضاف: “أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا”.

وكان تصريح سموتريتش قد أثار غضبًا واسعًا بعد قوله: “إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرًا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية”.

على صعيد متصل، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزير المالية بالاعتذار، مؤكّدًا أن تصريحاته لا تمثل موقف دولة إسرائيل، وقال في منشور باللغة العربية: “لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل”.

وكان قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إنه لن يوافق على اتفاقية تطبيع بلاده مع المملكة العربية السعودية إذا كان ذلك مرتبطاً بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف سموتريتش خلال مؤتمر بعنوان “هالاخاه في العصر التكنولوجي”، نظمته صحيفة “ماكور ريشون” ومعهد زوميت: “إذا قالت لنا السعودية ‘التطبيع مقابل دولة فلسطينية’، يا أصدقاء – لا، شكراً، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية”.

وأثارت تصريحات الوزير انتقادات واسعة بسبب نبرتها العدائية، وجاءت في وقت يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الشهر المقبل لمناقشة دفع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية نحو التنفيذ، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويأتي موقف سموتريتش في مقابل موقف السعودية المتكرر، التي أكدت أنها لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال وجود مسار محدد زمنياً يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، وهو الشرط الذي يعارضه بشدة الوزير وأعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستنكرت الصحفية اللبنانية ليلى نقولا تصريح الوزير ووصفت لغته بالوقحة، فيما شدد آخرون على أن “لغة الاستعلاء لا تبني سلاماً ولا تحقق استقراراً، فالتنمية الحقيقية تبدأ من احترام الشعوب وخياراتها”، وتنوعت الردود بين التأكيد على فخر السعوديين بصحرائهم وجمالهم وبين اعتبار تصريحات الوزير دليلاً على تقدير السعودية من قبل شعوبها.

