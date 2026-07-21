واشنطن تضرب قلب القدرات الإيرانية.. ترامب: ستدفع ثمن مقتل كل جندي أمريكي أضعافا

أعلن الجيش الأميركي انتهاء أحدث جولة من الضربات التي نفذها ضد أهداف داخل إيران، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا متزايدًا على خلفية المواجهات بين واشنطن وطهران.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” إن العمليات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت القيادة الأميركية أن الهدف من الضربات هو تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وأضاف بيان سنتكوم أن القوات الأميركية ساهمت منذ مطلع مايو في تسهيل عبور نحو 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، مؤكدة استمرار وجودها العسكري في المنطقة.

وشددت القيادة الوسطى الأميركية على أن قواتها “لا تزال على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على عدوانها غير المبرر على البحارة المدنيين الساعين إلى عبور المضيق بحريّة وعلانية”.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا عالميًا للمواطنين الأميركيين بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة “لا يزال معقدًا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”.

ودعت الخارجية الأميركية الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية نتيجة التطورات الأمنية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوعد إيران

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران “ستدفع ثمن” مقتل جنود أميركيين خلال الأعمال القتالية الأخيرة، مؤكدًا أن الرد سيكون مضاعفًا.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أميركيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة”.

وأكد ترامب أنه أبلغ وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه.

وأفادت التقارير بأن عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب على إيران ارتفع إلى 17 جنديًا خلال الأيام القليلة الماضية، بينما يخضع رفات جندي آخر للفحص.

ويأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف داخل إيران، لتشمل منشآت حيوية مثل محطات الطاقة والجسور، إضافة إلى بحث خيارات إرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، واستهداف موقع “جبل الفأس” النووي الموجود تحت الأرض.

قطر تستأنف الملاحة البحرية

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط والسفن ضمن نطاق محدد يمتد لنحو 7 أميال بحرية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل المنطقة الواقعة شرقًا من مدينة لوسيل، بما في ذلك الموانئ والمراسي والمرافق البحرية التابعة لها وصولًا إلى ميناء حمد، إضافة إلى المنطقة الواقعة غربًا من أم حيش وحتى دوحة سلوى.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل أعمالها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

ودعت جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالتعليمات البحرية والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل وأثناء الإبحار.

ويأتي القرار بعد إعلان قطر إرسال رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو زينون موكونغو نغاي بشأن ما وصفته بـ”الاعتداء الإيراني على أراضيها”.

وكانت قطر تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعلنت فيها أن إيران استهدفت الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في 7 يوليو 2026.

الأردن يعترض صواريخ إيرانية

أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الاعتراض جرت خلال ساعات المساء، مؤكدة أن الصواريخ لم تسبب إصابات بشرية أو أضرارًا مادية.

وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع شظايا الصواريخ في مواقع سقوطها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار مراقبة أجواء المملكة على مدار الساعة، والحفاظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما دعت المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن صفارات الإنذار دوت بسبب اختراق الأجواء الأردنية بصواريخ أطلقت من إيران، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة.

الكويت تعلن التصدي لصواريخ ومسيرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، عقب ما وصفته بـ”العدوان الإيراني”.

وقالت رئاسة الأركان إن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها الدفاعات الجوية الكويتية.

ودعت السلطات العسكرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وجاء الإعلان بعد ساعات من حديث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مشيرًا إلى تدمير منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للجيش الأميركي واستهداف معدات عسكرية وطائرات مسيرة من طراز MQ-9، فيما لم يصدر تأكيد أميركي مستقل بشأن هذه المعلومات.