سوريا.. إصابات بقصف إسرائيلي على العاصمة دمشق

جددت اسرائيل قصفها على العاصمة السورية دمشق، حيث استهدفت محيط منطقة “السيدة زينب”، وسط ورود معلومات عن إصابات وأضرار مادية.

وأكدت إذاعة “شام إف إم”، أن “العدوان إسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها)”، مشيرة إلى أن “المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار”.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا: “حوالي الساعة 05 : 18 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وكانت حذرت سوريا، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن “استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل”.

مشاهد أولية من العد9ان الذي استهدف محيط السيدة زينب عليها السلام قبل قليل السيدة زينب news تم النشر بواسطة ‏السيدة زينب news‏ في الاثنين، ٤ نوفمبر ٢٠٢٤

#دمشق

صوت الانفجار الذي سُمع في محيط العاصمة يُرجح أنه ناجم عن استهداف #إسرائيلي، استهدف محيط مدينة #السيدة_زينب دون ورود معلومات عن حجم الاستهداف وأضراره. pic.twitter.com/TQSC9oSVXL — Mohamad Waheed KHELO (@Moha19993mmed) November 4, 2024