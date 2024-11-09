سوريا.. إصابة عسكريين بقصف إسرائيلي على عدة مواقع بريفي حلب وإدلب

شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا جويا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب، في سوريا، ما أسفر عن وقوع إصابات عديدة بين العسكريين بالجيش السوري.

وبحسب ما نشرت وكالة سانا الرسمية السورية، قال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 45: 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

إلى ذلك، أفادت وكالة “سبوتنيك”، بأن “طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية”.

ووفقا لـ”سبوتنيك”، “فقد حلّقت الطائرات الإسرائيلية عبر الحدود السورية الأردنية وصولا إلى أجواء قاعدة التنف الأمريكية، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، قبل أن تتوجه إلى أجواء البادية السورية لتنفيذ الهجوم”.

وأشارت الوكالة إلى “أنه وفي هذه الأثناء، قطع سرب من الطائرات أجواء الحدود الأردنية السورية باتجاه الجولان المحتل، يرجح أن السرب هو ذاته سرب الطائرات لإسرائيلية الذي قطع الطريق ذهابا قرب منتصف الليلة، لينفذ عدوانا على ريف حلب من فوق القاعدة الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية”.

هذا وتحذّر سوريا، باستمرار “من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه”.