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سوريا.. التنظيمات الأرهابية تحضر لفبركة هجوم كيميائي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 27 يناير 2020 - 12:59
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الحيل والفبركات التي يخترها الإرهابيون في كل مرة أصبحت مستهلكة [انترنت]

أعلن مصدر عسكري سوري أن التنظيمات الإرهابية في إدلب وغرب مدينة حلب تحضر لفبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش السوري ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق.

ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن المصدر قوله إنه “كما دأبت التنظيمات الإرهابية في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري في معاركها لتحرير الأرض من الإرهاب وحماية المدنيين من نيره تعمل تلك التنظيمات حالياً وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي مزعوم في غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش السوري به ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق”.

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وأضاف المصدر إن “هذه الحيل والفبركات التي يجترها الإرهابيون في كل مرة أصبحت مستهلكة ولم تعد تنطلي على أحد ولن تجدي نفعا في تحقيق ما تبتغيه التنظيمات الإرهابية وداعموها من وقف للعمليات العسكرية”.

وأكد المصدر أن “العمليات العسكرية ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين وجرائمهم وخاصة أن القاصي والداني بات يعلم أن الجيش العربي السوري لم يستخدم هذا السلاح يوما وهو لم يعد يملكه أصلا”.

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