سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوبي اللاذقية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية، وفقا لوسائل إعلام.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن “أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية”.

من جانبه، قال مصدر أمني: “الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية” وفقا لما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته بالصاروخ”.

وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ”التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها”، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.

وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب”.