سوريا.. الدفاع المدني في اللاذقية يسيطر على 80% من حرائق كسب

أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 80% من الحرائق التي اندلعت في منطقة كسب بريف المحافظة الشمالي.

وأشار كيال إلى أن جهود الإطفاء مستمرة، حيث يجري حالياً التبريد والمراقبة لباقي المواقع في كسب وشجر المعبر ومفرق تشالما، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى بعض البؤر في وادي النبعين بقرية المشرفة بسبب الطبيعة الوعرة، مؤكداً متابعة هذه البؤر لمدة 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة عليها.

وشهدت محافظة اللاذقية منذ مطلع آب سلسلة حرائق واسعة طالت الغابات والأحراج في مناطق متفرقة، منها كسب وجبل الأكراد والحفة، متسببة بأضرار للغطاء النباتي وأحياناً للمنازل والأراضي الزراعية.

وأرجعت فرق الإطفاء امتداد الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة، شدة الرياح، صعوبة التضاريس، إضافة إلى وجود مخلفات حرب وألغام، وشارك في عمليات الإخماد فرق الدفاع المدني، أفواج الإطفاء والحراج، مدعومة بمؤازرات من عدة محافظات، إلى جانب جهود الأهالي في المناطق القريبة من الحرائق.

كما تزامنت هذه الحرائق مع سلسلة حرائق اندلعت منتصف ليلة 12 آب الجاري في ريف حماة الغربي، امتدت إلى مناطق وعرة مثل ناعور جورين، حيث ساهمت الرياح القوية وارتفاع الحرارة في صعوبة السيطرة على النيران.

سوريا.. قافلة مساعدات إغاثية تصل إلى السويداء وسط استمرار وقف إطلاق النار

وصلت قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تضم 11 شاحنة إلى جسر بلدة نامر بريف درعا، متجهة نحو محافظة السويداء، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.

وتأتي هذه القافلة في ظل وقف إطلاق النار المستمر في المحافظة منذ 19 يوليو، بعد اشتباكات مسلحة بين العشائر والدروز، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أكثر من 180 ألف شخص.

سوريا تضبط شحنات ضخمة من الكبتاغون وتفكك شبكة تهريب في عمليتين نوعيتين بدرعا وحلب

أعلنت السلطات السورية، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وإحباط محاولات تهريبها إلى خارج البلاد.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد إن فرع المكافحة في محافظة درعا تمكن، عبر كمين محكم، من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل مطربانات مخصصة لتخزين المواد الغذائية تحتوي على معجون الطماطم، في محاولة لتمويهها وتهريبها إلى خارج سوريا، حيث تمت مصادرتها بالكامل تمهيداً لإتلافها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف عيد أن فرع المكافحة في محافظة حلب نجح في عملية أخرى بتفكيك شبكة متورطة في تهريب وترويج المخدرات، وضبط بحوزتها نحو 200 ألف حبة كبتاغون، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية السورية عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة عبر الحدود مع لبنان، ضمت 500 ألف حبة كبتاغون و500 كف حشيش إضافة إلى 165 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت السلطات أن الجهود الأمنية ستتواصل لملاحقة شبكات التهريب والترويج، في إطار مواجهة ظاهرة المخدرات التي باتت تمثل تهديداً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً للبلاد والمنطقة.