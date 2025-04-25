سوريا.. النقابة تمنح فنانين بينهم أصالة وفضل شاكر العضوية ومرتبة الشرف

أعلنت نقابة الفنانين السورية، “منح الفنانين أصالة نصري ومالك جندلي وأحمد القسيم وفضل شاكر عضويتها مع مرتبة الشرف”.

وذكرت النقابة: “تقديرا لمسيرتها الفنية وموقفها الوطني النبيل الحر من قضايا شعبها ووطنها منح نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور الفنانة أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف”.

وأضافت: “كذلك منح الناطور عضوية النقابة بمرتبة الشرف للفنان اللبناني فضل شاكر تقديرا لمسيرته الفنية وموقفه الإنساني النبيل الحر من قضية الشعب السوري”.

وقالت: “منح الناطور أيضا عضوية النقابة بمرتبة الشرف للفنان “أحمد القسيم وللموسيقار مالك جندلي تقديرا لمسيرتهما الفنية وموقفهما الوطني الحر النبيل من قضايا شعبهما ووطنهما”.

يذكر أنه “مؤخراً، أصبح فصل الفنانين عن سوريا موضوعاً مثيراً للنقاش، وخلال الشهر الجاري، أعلنت نقابة الفنانين السورية أيضا عن “شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها مؤخرا عبّرت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، معتبرة إياه “صمام أمان” للبلاد، ومشيدة بطريقة حكمه لسوريا خلال السنوات الماضية”.

وتعتبر نقابة الفنانين في سوريا “من المؤسسات الرئيسية التي تدعم الفنانين في البلاد، وتأسست بهدف الرعاية والدفاع عن حقوق الفنانين وتوفير بيئة مهنية تساعدهم على تطوير قدراتهم الإبداعية، وتعمل النقابة على تعزيز الثقافة الفنية وإقامة الفعاليات والمعارض التي تتيح للفنانين عرض أعمالهم، وكما تهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائها، مما يسهم في توفير بيئة داعمة ومتكاملة للفنانين للمساهمة بفاعلية في المشهد الفني والثقافي السوري”.