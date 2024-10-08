سوريا تؤكّد استعدادها لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان

أشارت سوريا، إلى “خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها”، مؤكّدة “استعداد دمشق للتعاون مع المنظمة الأممية“.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، “استعداد سوريا للتعاون مع المنظمات الدولية لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا أصلا”.

بدوره، أشاد المفوض السامي غراندي، “بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود”، وأكد على “استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية”.

بدوره، ووجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، “بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا”.