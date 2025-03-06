سوريا تتسلم شحنة «أموال» ثانية من روسيا وبريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، “رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط”.

هذا وكانت “دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت قبل أيام، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل، قرارا رسميا بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا”.

وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”، وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية لتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري”.

سوريا تتسلم شحنة أموال نقدية من روسيا

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بالحكومة السورية، “أن دمشق تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا”.

وأوضح المسؤول أن “هناك شحنات إضافية من المتوقع وصولها في المستقبل”.

وذكر مصدر مطلع أن “الأموال وصلت عبر طائرة إلى مطار دمشق، تم نقلها في قافلة من عدة شاحنات إلى البنك المركزي السوري”.

ووفقا لمصادر فإن “هذه المبالغ تأتي ضمن عقد سابق بين وقع بين سوريا وروسيا في عهد الأسد، وكان يفترض وصولها قبل نهاية العام الماضي”.

وتعد هذه “الشحنة الثانية التي تتسلمها دمشق من أموال مطبوعة في روسيا منذ سقوط نظام الأسد، وكان المركزي السوري أعلن في منتصف فبراير الماضي، وصول شحنة من أوراق مالية سورية طبعت في روسيا عبر مطار دمشق الدولي، دون أن يكشف عن قيمتها”.