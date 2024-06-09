سوريا تدعو إلى محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية

دعت سوريا إلى “محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها: “الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيدا و698 جريحا في مخيم النصيرات”.

وأضاف البيان: “الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما أكدت المعلومات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية الإجرامية ما يؤكد تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة”.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، “أن “الكلمات لم تعد قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات أمرا حتميا”.

وشددت على أن “سوريا التي وقفت دائما في الخندق الفلسطيني لمواجهة الفاشية الصهيونية تؤكد مجددا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلة “إسرائيل” وحكومتها الفاشية أمام المحاكم الدولية بهدف وقف هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 274 فلسطيني وأكثر من 698 جريح.