سوريا تعزي بوفاة رئيس الأركان ومرافقيه

أعربت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي، عن خالص تعازيها إلى وزارة الدفاع الليبية بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له، إثر تحطم طائرة عسكرية في تركيا.

وأكد البيان متابعة الوزارة نبأ الحادث بحزنًا وأسىً، وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية الليبية، وأوضح تضامن سوريا مع أسر الضحايا ووزارة الدفاع الليبية في هذا المصاب، ودعا للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي تعبيرًا عن الروابط القائمة بين المؤسستين العسكريتين، ويعكس الوقوف إلى جانب ليبيا في لحظة فقدٍ مؤلمةٍ طالت قيادات عسكرية بارزة.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ليلًا، وفاة رئيس الأركان ومرافقيه نتيجة تحطم الطائرة عقب إقلاعها من أنقرة، في ختام زيارة رسمية إلى تركيا.