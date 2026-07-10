من المراقبة إلى الاعتقال.. كيف كشف سوريا منفّذي تفجيرات دمشق؟

أعلن قائد قوات الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 يوليو الجاري أظهرت ارتباطها بتنظيم “داعش”.

وقال الدالاتي في تصريح لقناة “الإخبارية”، مساء الخميس، إن الأجهزة المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بدأت عمليات التحري وجمع المعلومات عقب التفجيرات، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بالمنطقة التي شهدت الحادثة.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت في الوصول إلى أحد أفراد المجموعة المنفذة، ومن خلاله جرى تحديد باقي عناصر الخلية والقبض عليهم.

وأشار قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق إلى أن العملية الأمنية نُفذت بعد إعداد وتخطيط دقيق، وبإشراف قيادة الأمن وإدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات متزامنة في عدد من مناطق دمشق وريفها، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجيرات.

وبيّن العميد أحمد الدالاتي أن العملية شملت مناطق عدة في ريف دمشق، من بينها الحسينية في المنطقة الجنوبية وعش الورور، إضافة إلى مواقع أخرى جرى استهدافها ضمن الحملة الأمنية.

وأكد الدالاتي أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تواصل جهودها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشددًا على أن الأجهزة المختصة ستواجه كل من يسعى إلى زعزعة الأمن أو استهداف المواطنين.

كما أكد أن عناصر وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في حالة جاهزية واستعداد للتعامل مع أي محاولات تهدف إلى الإخلال بالأمن أو تقويض الاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق القبض على كامل أفراد الخلية التي وصفتها بالإرهابية والمسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عقب عملية أمنية قالت إنها اعتمدت على متابعة استخباراتية دقيقة ومداهمات متزامنة.

وذكرت الوزارة أن العملية نُفذت بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، واستهدفت مواقع مرتبطة بالخلية في مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور في ريف دمشق.