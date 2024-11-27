سوريا تعلن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المعابر الحدودية

قتل 6 أشخاص بينهم عسكريان اثنان ومتطوع في الهلال الأحمر العربي السوري وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي بعد منتصف الليل استهدف المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا السورية: “عند الساعة 05 : 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي، وأدى العدوان إلى ارتقاء ستة أشخاص بينهم عسكريان اثنان والباقي مدنيون وإصابة اثني عشر آخرين بجروح منهم أطفال ونساء وعاملون بالهلال الأحمر العربي السوري ووقوع أضرار مادية كبيرة”.

وأفادت الوكالة، “أن عدواناً إسرائيلياً استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدودين مع لبنان”.

وفي بيان لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أعلنت “عن استشهاد أحد متطوعيها وإصابة عدد من المتطوعين جراء العدوان الذي استهدف معبري الدبوسية و العريضة في ريفي حمص و طرطوس أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى”.

وأدانت المنظمة “العدوان الذي أسفر عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتحييد العاملين الإنسانيين وحمايتهم لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة، مبينة أنها سحبت طواقمها من المعابر الحدودية مع لبنان ضماناً لسلامتهم”.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المعابر الحدودية بشكل متكرر فضلا عن الغارات التي يشنها على مناطق متفرقة في الاراضي السورية بذريعة ضرب مواقع ومستودعات أسلحة تخص “حزب الله” وإيران.