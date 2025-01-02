سوريا.. حملة واسعة في حمص وأهالي السويداء يحسمون موقفهم

شنت وزارة الداخلية في سوريا بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، “عملية تمشيط بأحياء مدينة حمص وسط البلاد بحثا عن مجرمي الحرب ومتورطين بعد رفضهم تسليم سلاحهم”.

وبحسب وكالة سانا، “قال مسؤول أمني إن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة”.

وأضاف: “مجرمو الحرب والمتورطون بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.

وأضاف المسؤول الأمني: “وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة، عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا”.

السويداء: لن نسمح لأي فصيل بدخول أراضينا وقادرون على الإدارة وضبط أمننا

أكد بهاء الجمال قائد عمليات طائفة الموحدين الدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، “رفض مشيخة المحافظة دخول أي فصيل مسلح السويداء، وحذر من مطالبة المحافظة بالفيدرالية إن تعرضت لأي تعد”.

وقال الجمال عبر شاشة “رووداو”: “إذا تعرضنا لأي تعد أو فرض علينا شيء كمحافظة، فإننا سنطالب بالفيدرالية”.

وعن منعهم دخول قوة من الإدارة السورية الجديدة للمحافظة مؤخرا، قال: “لم يتم التنسيق مع أي من قادة الفصائل في غرفة العمليات، ولا مع سماحة شيخ العقل. وجدنا أن الوقت كان غير مناسب، والناس كانت منشغلة باحتفالات رأس السنة فدخلوا بالخدعة وبطريقة خبيثة دون إخبار أحد. نحن نرفض هذا الأمر”.

وفي سؤال عن الجهات الداعمة لهم قال: “نحن نعتمد على دعم داخلي من المحافظة ولا نتلقى أي دعم خارجي، ولم نطلبه من قبل، نحن نطلب فقط دعم أبناء المحافظة، ونطالب بموقف دولي لدعم المحافظة”.

وأضاف: “بعض الأوضاع لم تهدأ بعد، ولا نعلم ما الذي قد يحدث على مستوى سوريا بشكل عام، نحن لا نسمح لأي منظمة أو أي فصيل، مهما كان عدد أفراده كبيرا أن يتدخل حيث لدينا وجود ودور في الجنوب بشكل عام، لذلك، لا نسمح لأحد بفرض أي قرار علينا”.

وقال: “تم التواصل مع مشيخة العقل ومع الشيخ أبو سلمان حكمت الهجري وجاء الرد منهم بالرفض، حيث أكدوا أنه في الوقت الحالي لن يسمحوا لأي أحد بالتدخل، لدينا قدرات، وقادة عسكريون قادرون على إدارة وضبط الأمن، ولهذا السبب نحن متمسكون بموقفنا”.

وردا على سؤال حول “احتمال نشوب قتال مع “هيئة تحرير الشام”، أجاب: “لا! نحن لا نذهب إلى المعارك ولا نسعى لسفك الدماء، ولكن إذا أصبح الأمر مفروضا علينا، فإننا سنقوم بثورة على ثورة، هذا الأمر لا نفكر فيه حاليا، ولكن إذا كان هناك شيء يفرض علينا، نعم، نحن مستعدون للقيام بثورة دون أي تردد”.

وختم: “لا نسمح لأي أحد أن يدخل أراضي الجبل ليفرض علينا أي شيء، سواء كان ذلك من هذه الجهة أو غيرها، ولن ندعو أبدا إلى سفك الدماء”.

وزير الخارجية الفرنسي يزور دمشق

أفادت قناة العربية أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، سيزور سوريا قريباً جداً.

وكان وفد دبلوماسي فرنسي زار دمشق في 17 ديسمبر 2024 بأول زيارة منذ 12 عاماً، بغية التشديد على رغبة باريس في الوقوف إلى جانب الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصول طائرة مساعدات سعودية ثالثة إلى مطار دمشق

وصلت إلى مطار دمشق اليوم، “الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن جسر جوي سعودي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية”.

ويأتي ذلك في “إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتدادا لنهج المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم”.

ووصلت خلال الساعات الماضية إلى مطار دمشق الدولي، طائرتي إغاثة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري.

قتيلان باشتباكات عشائرية في درعا

أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء اشتباكات عشائرية في درعا بجنوب البلاد .

وذكر موقع “درعا 24” الإخباري على صفحته بموقع “فيسبوك” أن “الاشتباكات التي اندلعت ليل الأربعاء بين أفراد من عشائر البدو جراء خلاف قديم في الصافيا في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط أدت إلى سقوط قتيلين إضافة لسقوط ثلاثة جرحى”.

وأضاف أن “القتيلين كانا يقودان مجموعات مسلحة تُتهم بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي منها قطع الطريق والتشليح، مشيرا إلى توقف الاشتباكات بعد تدخل قوات من إدارة العمليات العسكرية”.

وكان “تلفزيون سوريا” ذكر الخميس، “أن الاشتباكات المسلحة مستمرة منذ أكثر من يوم بين عوائل البدو”.

وأضاف أن إدارة “العمليات العسكرية دخلت إلى إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية، لافتا إلى أن مدينة إزرع لم تخضع لقوات المعارضة إبان سنوات الثورة وبقيت مركزا أمنيا تابعا للنظام السوري السابق”.

توضيح من وزير التربية والتعليم

قال وزير التربية والتعليم في إدارة سوريا الجديدة نذير القادري إن “المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكِّل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها”.

وأضاف القادري: “وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد “نظام الأسد البائد” واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، وما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة”.