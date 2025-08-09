سوريا.. شيخ عقل طائفة الدروز يدعو لفك الحصار عن السويداء (فيديو)

دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حمود الحناوي، إلى تحرك دولي وإنساني عاجل لفك الحصار المفروض على محافظة السويداء.

وفي تسجيل مصور بثته وسائل إعلام محلية، طالب الحناوي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بـ”تحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء الطائفة”، مشدداً على ضرورة الضغط لرفع الحصار، و”محاسبة جميع المتورطين في الجرائم الوحشية المرتكبة بحق أبناء السويداء”، وفق تعبيره.

وقال الحناوي: “ابتلينا بسلطة لا عهد لها ولا ذمة، سلطة باعت الوطن في سوق المساومات، فطعنت أهله قبل أن تطعن حدوده”، مضيفاً أن الحكومة أصبحت “سيفاً على رقاب الأبرياء”.

ووصف الحناوي الحكومة السورية بأنها “حكومة الغدر التي نقضت المواثيق وانقلبت على القيم”، مؤكداً أن السويداء ستبقى صامدة رغم الحصار والمعاناة، حسب قوله.

كما دعا سكان المحافظة إلى التكاتف والتآزر في مواجهة الأزمة، قائلاً: “اقتسموا رغيف الخبز، واصبروا، فهذه المحنة ستمرّ”.

وأبدى الحناوي استغرابه من الصمت العربي والتعتيم الإعلامي حيال ما تتعرض له السويداء، معتبراً أن هناك محاولات ممنهجة لـ”طمس الحقائق” و”استهداف أبناء الطائفة”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء أوضاعاً معيشية وأمنية متدهورة، وسط تقارير عن تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية، مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي داخل المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

