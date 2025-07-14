سوريا.. عشرات القتلى في اشتباكات دامية بالسويداء والداخلية تعلن التدخل لفرض الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية من الدروز وبعض عشائر البدو في حي المقوس بمدينة السويداء جنوبي البلاد. وأكدت الوزارة في بيان أنها ستباشر “تدخلاً مباشراً” بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف وقف القتال وملاحقة المتورطين بالأحداث تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار استعادة الاستقرار و”ترسيخ سلطة القانون”.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي إنها ستباشر “فورًا وبشكل مباشر” بالتدخل في المحافظة بالتعاون مع وزارة الدفاع، بهدف فض النزاع وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشددة على أن قوى الأمن ستعمل على حماية المواطنين ووقف التصعيد.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل حالة من الفوضى والاحتقان الشعبي، عقب اشتباكات اندلعت على خلفية حادثة سلب على طريق دمشق–السويداء، أعقبها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل، حيث اختطفت مجموعات عشائرية 11 شابًا درزيًا، وردت فصائل درزية باختطاف 5 من أبناء العشائر.

وفي تطور لافت فجر اليوم الاثنين، جرى تبادل للمختطفين بين الطرفين بوساطة من شيوخ عقل ووجهاء محليين، حيث تم الإفراج عن جميع المحتجزين، ووصلوا إلى مضافة شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع، بحسب ما نقلته شبكة “السويداء 24”.

ورغم هذا التقدم في جهود التهدئة، إلا أن الاشتباكات استمرت في عدد من القرى، أبرزها الطيرة ولبين وجرين وحي المقوس، حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى إحراق منازل وقطع طريق دمشق–السويداء الدولي، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المحافظة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة القتلى حتى الآن 37 شخصًا، بينهم 27 من الطائفة الدرزية (بينهم طفلان) و10 من العشائر، فيما تراوحت أعداد الجرحى بين 50 و90 مصابًا.

ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى المحافظة، وسط اتهامات من الفصائل الدرزية للحكومة بالتقصير في احتواء الأزمة، وإعلان “النفير العام” في بعض المناطق.

بدورها، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بيانًا دعت فيه إلى وقف القتال فورًا و”تفويت الفرصة على الفتنة الخفية”، مشددة على أهمية حماية السلم الأهلي وتحكيم صوت العقل.

كما دعا محافظ السويداء مصطفى البكور جميع الأطراف إلى التهدئة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مسؤولياتها تجاه أمن المواطنين.

وأعلنت وزارة التربية السورية تأجيل الامتحانات في المحافظة حتى إشعار آخر، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

ويُخشى أن تتفاقم الأوضاع في حال فشل الجهود المحلية والدينية في احتواء الأزمة، على الرغم من محاولات التهدئة، في حين يتابع أهالي السويداء بقلق بالغ تطورات المشهد، وسط دعوات واسعة لوقف العنف وحقن الدماء.