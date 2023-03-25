سوريا.. غارات أمريكية تستهدف جماعات مدعومة من إيران

شنّ الطيران الحربي الأمريكي غارات جوية على نقاط عسكرية لجماعات أجنبية مدعومة من إيران في محافظة دير الزور ومنطقتي البوكمال والميادين شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر محلية، أنّ حوالي 20 هجوما صاروخيا استهدف حقلي عمر للنفط، وكونيكو للغاز، حيث تتمركز القوات الأمريكية منذ ساعات المساء في محافظة دير الزور.

وقال المرصد الجوي التابع للمعارضة العسكرية السورية إنّه بعد الهجمات المذكورة، شن الطيران الحربي الأمريكي غارات جوية على نقاط عسكرية لتلك الجماعات في دير الزور ومنطقتي البوكمال والميادين شرقاً.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنّ طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، الخميس، ما نتج عنه مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية.