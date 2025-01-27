سوريا.. فرنسا ترفع بعض العقوبات والأردن يعلن اسئناف عمل «معبر نصيب»

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، استئناف العمل في المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا بدءا من اليوم.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن “الأردن سيدعم الشعب السوري في جميع الظروف، وسيساعدهم بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها”.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، “بحث اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، آليات عمل المنطقة والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين”.

وناقش المجتمعون “اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين”.

هذا “وترأس القضاة الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، وبحثا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة”.

فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا

أفاد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، “برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيق الاستقرار الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار”.

وقال بارو، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ” قررنا رفع بعض العقوبات (المفروضة) على سوريا، والتي تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، باعتبار أنها تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي للبلاد وبدء عملية إعادة الإعمار”.

وأضاف أن “تعليق العقوبات يجب أن يقابله انتقال سياسي يشمل جميع السوريين والسوريات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معقولة لضمان الأمن ولا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا”.

وزير تركي: سوريا تخفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تركية

صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن “سوريا قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تصدرها تركيا، بما في ذلك المواد الغذائية والحديد والصلب ومنتجات النظافة”.

وقال الوزير التركي إن “صفحة جديدة فتحت في العلاقات التركية السورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي”.

وذكر أنه “عقد اجتماعا عبر الفيديو مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبد الحنان في بداية الشهر الجاري وتبادلا وجهات النظر”.

وأوضح أن “تطبيق النظام الجمركي الموحد الذي بدأته الحكومة السورية في 11 يناير الجاري، تم فهمه بصورة خاطئة”.

ولفت إلى أن “نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو أجرى اتصالا مرئيا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة البدوي، وزار دمشق الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “توصلنا إلى توافق بشأن إعادة النظر في الرسوم الجمركية السورية على بعض السلع”.

وبحسب “الأناضول”، قال الوزير التركي: “قررت سوريا، اعتبارا من هذا الأسبوع، تخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، من بينها بيض الدجاج والطحين والذرة والحليب والقشدة وبعض منتجات الحديد والصلب ومنتجات التنظيف”.