سوريا.. فنان شهير يعود للبلاد بعد غياب 12 عاماً

بعد أيام من سقوط نظام “بشار الأسد” ورحيله من البلاد، عاد الفنان السوري مكسيم خليل إلى سوريا، عقب غياب دام 12 عاما.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي هادي العبد لله، الترحيب بالفنان الشهير الذي توجه عبر الكاميرا للسوريين قائلا: “مبروك إلكم كلكم إنتو كلكم.. مبروك”، وظهر في خلفية الفيديو صوت أصالة وهي تنشد أغنيتها الجديدة التي أهدتها لبلادها “سوريا جنة”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الكثير من الصور والفيديوهات التي وثّقت تواجد مكسيم في سوريا، وتحديدا في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وكتب أحد المتابعين: “مكسيم خليل: زلمة صاحب مبدأ، قال ما برجع ليسقط، وفعلاً ما رجع لحتى سقط، نورت سوريا”، كما علق متابع آخر بالقول: “بدأت عودة أحرارنا إلى سوريا.. “الجنرال” مكسيم خليل في سوريا الحرة”.

يذكر أن “مكسيم خليل”، كان قد لعب دور البطولة في مسلسل “ابتسم أيها الجنرال”، من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد.

"مبروك إلكن كلكن.."



عاد الجنرال مبتسماً ❤️

مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 سنة pic.twitter.com/Ox2mmxVh9I — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) December 19, 2024

مكسيم خليل زلمة صاحب مبدأ

قال ما برجع ليسقط

وفعلاً ما رجع لحتى سقط

نورت سوريا 💚 pic.twitter.com/NtZiBuPRQA — Hashem (@hashemdah) December 19, 2024

بدأ عودة أحرارنا إلى سوريا



" الجنرال" مكسيم خليل في سوريا الحرة pic.twitter.com/NF2IfHiAg7 — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) December 19, 2024

شغف المسرح يعيد الأخوين “ملص” إلى دمشق: تحدينا نظام “الأسد” في عروضنا

بعد 13 عاما من الغياب القسري عن سوريا، ومن مسرح القباني الواقع في شارع 29 أيار في العاصمة السورية دمشق، أصر الشابان على تقديم مسرحية “اللاجئان” مطلقين صرخة الفرح لمستقبل جديد.

يقول الأخوان ملص: “العرض يأتي في ذكرى رفاق غيّبهم الموت قتلا واعتقالا وتهجيرا، ومن هنا من دمشق التي تستعيد مسرحها كما نستعيد وطننا ،نقدّم عرضنا الذي عاد إلى وطنه اليوم، بعد أن كنا وإياه لاجئين”.

وأضافوا: “فكرة العرض مستلهمة من رواية “المهاجران” للكاتب البولندي سوافومير مروجيتش، وتمت إعادة صياغتها بما يتناسب مع فكرة المنفى من الداخل مع إضافات بسيطة عن الصراعات التي واجهها اللاجئون السوريون في الخارج، وترصد بتفاصيلها الارهاصات النفسية التي عاشها اللاجئون في رحلتهم اليومية”.

هذا “وسيقدم عرض “اللاجئان” يوم السبت 21 ديسمبر 2024، الساعة السابعة مساء، على خشبة مسرح القباني، دمشق، شارع 29 أيار”.

الجدير بالذكر ان “الأخوين ملص غادرا دمشق عام 2011 بعد عدة أيام من اعتقالهما على خلفية مشاركتهما بالمظاهرات ضد نظام الأسد وكانا قد نقلا نشاطهما المسرحي قبل ذلك الى منزلهما مقدمين أكثر من 200 عرض مسرحي داخل المنزل ليستقرا في مصر ويزاولا نضالهما ضد النظام السابق من خلال المسرح وبعض الأفلام القصيرة المصورة”، بحسب قناة روسيا اليوم.