سوريا.. قتلى وجرحى في ريف دمشق نتيجة قصف إسرائيلي

سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في مستودعات قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق اليوم الأحد، نتيجة قصف إسرائيلي.

وبحسب وكالة سبوتنيك، “قتل 5 مدنيين ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمحلات تجارية في محيط مدينة عدرا الصناعية”.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، “إن انفجارا عنيفا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لمقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع”.