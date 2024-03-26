سوريا.. قتلى وجرحى في قصف جوي أمريكي استهدف محافظة دير الزور

قتل مجموعة عسكريين ومدني وأصيب آخرون في قصف جوي شنته “القوات الأمريكية” على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في سوريا بمحافظة دير الزور.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا: “شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير، مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها”.

وأوضح المصدر أن “العدوان أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.