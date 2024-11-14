سوريا.. قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي ثاني على دمشق

للمرة الثانية اليوم 14 اكتوبر، قصفت إسرائيل مباني سكنية في سوريا، استهدفت ضواحي في قلب العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

ووفق المعلومات، “استهدف القصف بناء سكني من ثلاث طبقات، بمنطقة المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى نشوب حريق امتد للبناء المجاور”، ووردت أنباء عن سقوط قتلى ومصابين”.

وذكرت وكالة سانا، “أنه وبالتزامن مع العدوان على المزة، هناك معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي على قدسيا”.

وقال مراسلو سانا في دمشق، “إن العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا وأسفرا عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين”.

وقال رئيس بلدية قدسيا إن “القصف استهدف بناء مركز يافا للتنمية الشبابية “شبيبة فلسطين” مع أنباء تفيد بوجود إصابات”.

وصباح اليوم، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، إن “وسائط الدفاعات الجوية تتصدى لهدف معادٍ في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص”، وفي وقت لاحق، “سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق”.