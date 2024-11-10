سوريا.. قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على شقة سكنية بريف دمشق

هزّت انفجارات قوية منطقة السيدة زينب بريف دمشق، في سوريا، وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي عنيف استهدف شقة سكنية في المنطقة، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى، عدا عن دمار كبير.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، “بوقوع هجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق”، وقالت الوكالة: “معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق”.

وأضافت سانا: “المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف ‏بناءً سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من ‏الشهداء والإصابات”.

فيما أوضحت قناة الإخبارية السورية بأن “أصوات الانفجارات التي سمعت في منطقة السيدة زينب ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إها من موقع الاستهداف، وتظهر المقاطع آثار الدمار في الشوارع بالإضافة إلى انلاع حريق في أحد الأبنية جراء القصف.

👈اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال شقة سكنية داخل بناية بمحيط منطقة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق. pic.twitter.com/CMdacmcJVx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024