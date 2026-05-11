سوريا.. قضية «بتول علوش» تشعل جدلاً واسعاً

تشهد الساحة السورية جدلاً واسعًا حول قضية الشابة بتول سليمان علوش، التي تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب حاد في الروايات بين العائلة والفتاة وجهات أخرى، منذ الإعلان عن انقطاع الاتصال بها في أواخر نيسان الماضي، وصولًا إلى ظهورها مجددًا ونفيها تعرضها للخطف.

وبدأت القصة عندما أعلنت عائلة بتول، وهي طالبة في المعهد التقاني الطبي بجامعة اللاذقية (تشرين سابقًا)، فقدان الاتصال بابنتهم عقب خروجها من السكن الجامعي وعودتها إلى منزل العائلة في منطقة بانياس بريف طرطوس، لتطلق الأسرة مناشدات واسعة عبر تسجيلات مصورة تطلب المساعدة في العثور عليها.

ومع اتساع التفاعل، ظهرت بتول في تسجيل مصور قالت فيه إنها لم تتعرض للخطف، وإنها غادرت بإرادتها، موضحة أنها اتخذت قرارها بشكل شخصي، وهو ما أشعل موجة جدل حاد وانقسام واسع على المنصات الاجتماعية بين من يصدق روايتها ومن يتمسك برواية العائلة.

العائلة، من جهتها، شككت في مضمون الفيديو، معتبرة أن ابنتهم ظهرت تحت ضغط أو إكراه، فيما أكدت الوالدة في تسجيلات لاحقة أن الأسرة تعرضت لتهديدات وضغوط بعد تداول القضية، وتمسكت بأن ما جرى يمثل حالة اختفاء قسري، مطالبة بالكشف عن مصير ابنتها.

وفي تطور لاحق، انتشر مقطع لوالد الفتاة يؤكد فيه أنه التقى بابنته داخل مقر المباحث الجنائية في مدينة جبلة، مشيرًا إلى أنها كانت بحالة جيدة، وأنها أوضحت له أن سبب مغادرتها مرتبط بخيارات دينية، وهو ما ساهم في تهدئة مؤقتة للجدل.

لكن هذا الهدوء لم يدم طويلًا، إذ عاد الوالد لاحقًا في تسجيل جديد ليغير روايته، مؤكدًا أن ابنته مختطفة، وأن اللقاء الذي جمعه بها لم يكن طبيعيًا، بل جرى في ظروف لم تكن فيها بكامل وعيها، بحسب تعبيره، ما أعاد القضية إلى نقطة التوتر الأولى.

كما ظهرت الوالدة في تصريحات متداولة اتهمت فيها جهات متشددة باختطاف ابنتها، مشيرة إلى وجود ما وصفته بمركز خاص جرى احتجازها فيه، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة المكان ودوره، ودفع جهات حقوقية للمطالبة بتوضيحات رسمية حوله.

في المقابل، دخل المحامي الموكل من قبل بتول على خط القضية، مؤكدًا أن موكلته اتخذت قرارها دون أي إكراه، وأنها مرتاحة في اختياراتها، مضيفًا أن أي حسابات تنشر باسمها على مواقع التواصل غير رسمية.

وفي تطور لافت، ظهرت بتول في بث مباشر أمام عدد من الوجهاء والإعلاميين، ونفت مجددًا رواية الخطف، مؤكدة أنها غادرت منزل عائلتها بإرادتها، وأنها تقيم حاليًا لدى إحدى صديقاتها، مشددة على أنها لا ترغب في تحويل قضيتها إلى مادة للصراع أو التحريض.

وخلال البث، دعت بتول إلى عدم استغلال قصتها لإثارة الانقسام، مؤكدة أن قرارها شخصي، وأنها كانت تفكر فيه منذ فترة طويلة، ما زاد من حدة الانقسام بين متابعين اعتبروا ظهورها حاسمًا، وآخرين تمسكوا برواية الأسرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع داخل سوريا حول قضايا اختفاء الفتيات والنساء، والتي كثيرًا ما تثير جدلًا بين روايات الاختطاف من جهة، والتفسيرات الاجتماعية أو الشخصية من جهة أخرى، دون حسم نهائي في عدد من الملفات المثارة.

ورغم كثافة التفاعل الإعلامي والشعبي، لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل استمرار تضارب الروايات وغياب بيان رسمي حاسم يوضح ملابسات ما جرى بشكل نهائي.

🟠 والدة الطالبة بتول سليمان علوش تتحدث عن لقاء ابنتها في قسم الامن الجنائي بجبلة و أن ابنتها كانت مغيبة و تضع سماعات… تم النشر بواسطة ‏The Channel – منصة القناة‏ في الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦

🟠 أهل الفتاة "بتول سليمان علوش" يناشدون رئيس دولة الإمارات، الشيخ "محمد بن زايد"، للتدخل في قضيتها. #الإمارات #منصة_القناة #طريقك_نحو_الحقيقة تم النشر بواسطة ‏The Channel – منصة القناة‏ في الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦

🟠 والدة الطالبة بتول سليمان علوش تظهر في فيديو تطالب به بحمايتها و عائلتها بعد نفيهم للروايات التي تم الترويج لها حول… تم النشر بواسطة ‏The Channel – منصة القناة‏ في الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦

🟠تصريحات جديدة من والد ووالدة الطالبة بتول علوش بعد عودتهم بدونها من مكان احتجازها في فرع الامن الجنائي بعد وعود انها ستعود معهم يوم الاحد #منصة_القناة #طريقك_نحو_الحقيقة تم النشر بواسطة ‏The Channel – منصة القناة‏ في الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦

🟠سليمان علوش والد الطالبة بتول علوش .. الحمدلله إبنتي لم تكن "مخطوفة" #منصة_القناة #طريقك_نحو_الحقيقة تم النشر بواسطة ‏The Channel – منصة القناة‏ في الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦