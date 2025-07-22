لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات الساحل السوري توثق 938 إفادة لشهود عيان

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري عن توثيق 938 إفادة لشهود عيان على التجاوزات التي شهدتها المنطقة.

وقال جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه نتائج عمل اللجنة، إن اللجنة قامت بزيارة 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات، مضيفاً أن الاستماع للإفادات شمل شهوداً رسميين وموقوفين، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات دولية.

وأوضح العنزي أن اللجنة “تكتمت على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم”، حفاظاً على سلامتهم.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن من بين الإفادات، 452 إفادة تتعلق بحوادث قتل، و486 تتعلق بالسلب المسلح والسرقة وحرق المنازل والمحلات التجارية والتعذيب.

وأشار البيان إلى أن 283 شاباً من رجال الأمن قضوا خلال الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل، كما تم الحصول على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من تلك الفلول.

وأكدت اللجنة تحققها من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من قتل عمد وتخريب في الأيام 7 و8 و9 مارس الماضي، كما استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية.

وأضاف البيان أن اللجنة استجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.