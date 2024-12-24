سوريا.. مسلحون يغتالون 3 قضاة والمسيحيون يخرجون بمظاهرات غاضبة

في حادثة هزّت البلاد، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة في ريف محافظة حماة وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة.

وبحسب وكالة سبوتيك، “أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة بالقرب من طريق حماة- مصياف، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة يعملون في محاكم محافظة حماة وسط سوريا”.

ونشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي “أسماء القضاة وهم، القاضي محمد حمود، والقاضي منذر حسين، والقاضي يوسف غنوم”.

وبحسب الصفحات، “فإن القضاة لم يشاركوا يوما بأي أعمال خارج النطاق المدني، ومعرفون بنبلهم وأخلاقهم وتمت تصفيتهم بطريقة وحشية”.

وفي وقت سابق اليوم، “اجتمع قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا، مع قائد المعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، واختُتم الاجتماع باتفاق لحل جميع الفصائل السورية، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”: “أسفر اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.

تجدد المظاهرات الغاضبة احتجاجا على الانتهاكات للمقدسات المسيحية

تجددت اليوم المظاهرات الغاضبة في سوريا احتجاجًا على الانتهاكات التي تعرضت لها بعض المقدسات والرموز المسيحية، حيث تبرر “هيئة تحرير الشام” تلك الانتهاكات بما تصفه بحالات فردية.

وتظاهر مئات من المسيحيين السوريين، في دمشق احتجاجًا على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، حسب قناة روسيا اليوم.

وقال كاهن رعية مدينة السقيلبية السورية الأب ماهر حداد موضحا: “أقدم 8 أشخاص من الجنسية غير السورية على إضرام النار في شجرة الميلاد بعد مضي يومين على إنارتها”، لافتا إلى أن “الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم”، مؤكدا أنه “سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في وقت سابق، أن “مسلحين مجهولين أشعلوا النار في شجرة عيد الميلاد في ريف حماة”.

وكان كشف كاهن رعية مدينة السقيلبية السورية الأب ماهر حداد، تفاصيل إحراق شجرة عيد الميلاد في المدينة من قبل عدة أشخاص.

وقال كاهن رعية السقيلبية الأب ماهر حداد: “أقدم 8 أشخاص من الجنسية غير السورية على إضرام النار في شجرة الميلاد بعد مضي يومين على إنارتها”.

وأشار كاهن رعية السقيلبية إلى أن “الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم”، مؤكدا أنه “سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا”.

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة “يومي 25 و26 ديسمبر الجاري عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد”.

وجاء في بيان الحكومة السورية: “تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل”.